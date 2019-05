Poškodbe in posredovanje reševalcev že v prvi oddaji Fittest Family #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Fittest Familiy bo napeto že ob prvem izzivu, polne roke dela pa bodo imeli tudi reševalci. Ni se še niti dobro začelo, ko so se že pojavile prve slabosti zaradi napora, poškodbe gležnjev in ureznine na roki.

V najbolj športni družinski oddaji te pomladi bo nocojšnji izziv zahteval tudi prve poškodbe. Sedem družin se bo pomerilo v tako imenovanem predoru strahu. Vsaka od štiričlanskih družin je sprva naredila taktični načrt in se nato premišljeno lotila naloge.

Tek skozi ozke rove, prenašanje skrinj in vojaških krogel ter vzpenjanje po stopnicah bodo od tekmovalcev zahtevali hitrost, okretnost, vzdržljivost in moč. Čeprav so družine veliko trenirale, že prvi izziv ne bo mačji kašelj.

Še več, že nocoj bomo videli slabosti zaradi napora, poškodbe gležnjev in ureznine na roki. Tudi ena od slovenskih družin bo imela smolo s poškodbami. Ji bo kljub temu uspelo?

Družinska tekmovalna oddaja Fittest Family na Planet prihaja nocoj, 6. maja, ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.