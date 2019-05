Danes na sporedu prvi del napete družinsko športne oddaje Fittest Family #video

V najrazličnejših izzivih v rovih, zraku in morju se bodo pomerile družine, ki bodo nato na podlagi najslabšega časa in s tem rezultata odpadale. Vsaka od njih bo morala pripraviti svojo taktiko, pri katerih jim bodo pomagali tudi trenerji, sicer znana imena iz sveta športa: za slovenske družine bosta skrbela akrobata Filip Kržišnik in Blaž Slanič, hrvaški trenerji pa bodo nekdanji rokometni vratar in olimpijec Vlado Šola, nekdanja smučarka Nika Fleiss in trener fitnesa Norbert Žmegač Kunić.

Smeh in solze, obup in vztrajnost, strah in pogum, predvsem pa veliko mero zagnanosti in športnega duha bomo videli v prav vsaki oddaji, ki nas bo pustila v napetosti vse do prav zadnje sekunde in sodnikovega žvižga. Nekaj dramatičnih utrinkov iz prve epizode si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Družinska tekmovalna oddaja Fittest Family na Planet prihaja že v ponedeljek, 6. maja, ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.