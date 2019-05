Marko Potrč ne skriva navdušenja in že odšteva ure #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že v ponedeljek ob 21. uri si boste na Planetu lahko ogledali prvi del tekmovalne družinske oddaje Fittest Family, ki jo bo vodil Marko Potrč. Ta ne skriva navdušenja in komaj čaka, da si bodo najtežjo družinsko tekmovalno preizkušnjo lahko ogledali tudi gledalci pred televizijskimi zasloni.

V oddaji Fittest Family se bodo tri slovenske in enajst hrvaških pomerile na zahtevnih polgonih in zanimivih izzivih. Zmagovalna družina bo poleg laskavega naziva najbolj fit družine dobila tudi zlato palico v vrednosti 27 tisoč evrov.

Snemalna prizorišča in izzivi so res spektakularni. Foto: Instagram

Da gre za izredno zanimiv televizijsko oddajo, v kateri ne manjka napetih in čustvenih trenutkov, je priznal tudi voditelj Marko Potrč, ki ga je projekt, ki ga Planet TV snema v koprodukciji s hrvaško televizijsko postajo RTL, takoj navdušil: "To je največji projekt od vseh, pri katerih sem do danes sodeloval. Veselim se trenutka, ko vam ga pokažemo na Planetu."

In čeprav so bila snemanja na različnih lokacijah v hrvaški Istri po Markovih besedah zelo naporna, je prepričan, da bo oddaja Fittest Family takoj navdušila gledalce, zato jih poziva, naj ne zamudijo prvega dela, ki bo na sporedu že v ponedeljek, 6. maja, ob 21. uri na Planetu.

Fittest Family bo na Planetu prvič že v ponedeljek, 6. maja, ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.