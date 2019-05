Marko Potrč: Šport je pomembna plat vzgoje

Že v ponedeljek ob 21. uri bo na Planetu prvič na ogled spopad 14 družin iz Slovenije in Hrvaške, ki se bodo v ekstremnih izzivih pomerile za naziv najbolj fit družine. Šov Fittest Family bo na Planetu vodil Marko Potrč, ki meni, da je med športom in življenjem veliko vzporednic, v športne aktivnosti pa s partnerico Lili Žagar vključujeta tudi svoja dva otroka.

Marko Potrč, voditelj šova Fittest Family, se od nekdaj ukvarja s športom, v zadnjih petih letih pa se je treningov in zdrave prehrane lotil še resneje. Na družbenih omrežjih objavlja tudi fotografije svojih športnih aktivnosti, pri katerih ga pogosto spremlja družina.

Med športom in življenjem je veliko vzporednic

"Najina otroka sta vključena v šport že od začetka. Oba plavata, Tilen že kar precej resno trenira. Oba sta tudi veliko zunaj, na kolesu, plezata po drevesih in tekata čez domače travnike," pravi Marko. Prepričan je, da je šport odlična popotnica za življenje in pomembna plat vzgoje.

"Skrb za tako imenovano športno kulturo je po mojem mnenju pomembna stran vzgoje. To pa zato, ker je med športom in življenjem nasploh veliko vzporednic. Recimo posledična vez med vloženim trudom in delom ter uspehom. Prav tako otrok skozi šport spozna, da sta določena disciplina in vztrajnost pot do želenega rezultata," pove in doda: "Če nama uspe z Lili to zavedanje predati na otroka, bo to veliko."

Pomembnosti športa za vso družino se zavedajo tudi družinske ekipe v šovu Fittest Family, ki se bodo že v ponedeljek ob 21. uri prvič pomerile na neverjetnih poligonih. Le ena družina bo na koncu dokazala, da je najbolj fit med vsemi, pot do naziva in zlate nagrade v vrednosti 27 tisoč evrov pa bo tlakovana z veliko truda in znoja. Bodo slovenske družine dokazale, da so v športu nepremagljive?

