Filip in Blaž: V šovu bosta kdaj tudi družinska psihologa #video #intervju

Izzivi, ovire, hitrost, moč, vzdržljivost, jok, smeh, prepiri, obup in vztrajnost. Vse to nas čaka v oddaji Fittest Family. Trenerja slovenskih ekip, akrobata Filipa in Blaža, smo obiskali na fotografiranju, kjer sta pokazala nekaj svojih akrobacij, skoparila pa nista niti z besedami. Kaj vse sta razkrila o svoji novi vlogi?