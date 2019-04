Le tri slovenske družine v boj z enajstimi hrvaškimi. Jim bodo kos?

Natančno teden dni nas loči do začetka šova Fittest Familly, kjer se bodo v napetih športnih izzivih pomerile slovenske in hrvaške družine. Hrvaških barve bo zastopalo kar enajst družin, Slovenci pa smo v boj poslali le tri družine. Kako konkurenčni sploh smo Slovenci?

"V šov smo prijavljene športne družine, ki smo, predvidevam, vse v odlični fizični kondiciji, zato bo boj, ne glede na to, od kod prihajamo, hud. Vsak član in s tem cela družina bo morala vložiti res vse moči in biti tudi psihično močna za vse izzive in pritiske, ki nas čakajo. Se bomo pa slovenske družine, ker smo v manjšini, še posebej poskušale pokazati, iz kakšnega borbenega testa smo mi Slovenci," so povedali člani družine Podobnik.

Tudi Križmani se ne bojijo morebitne premoči konkurence: "Mislim da smo konkurenčne vse slovenske družine, saj je pri vseh športih potrebno ne samo kondicijska priprava, temveč tudi veliko sreče."

V naše barve pa verjamejo tudi v družini Jarc: "Hrvatov je številčno res veliko več in matematično imajo več možnosti za zmago kot Slovenci. A Slovenci smo znani kot športen narod, dobri v različnih disciplinah. Slovenci smo močni in borbeni in čeprav drugih družin še ne poznamo, se ne bojimo nobenega. Mislim, da imamo dobre možnosti za zmago."

Družinska tekmovalna oddaja Fittest Family na Planet prihaja že v ponedeljek, 6. maja, ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.