Razkrivamo prvo slovensko družino v šovu Fittest Family #foto

Družinska tekmovalna oddaja Fittest Family, v kateri se bodo slovenske in hrvaške družine merile v premagovanju zabavnih izzivov in fizično zahtevnih poligonov, na Planet prihaja že 6. maja ob 21. uri. Tokrat vam predstavljamo prvo slovensko in štiri hrvaške družine, ki se bodo borile za glavno nagrado v obliki zlata in za naziv najbolj fit družine.

Družina Podobnik s trenerjema akrobatoma Filipom Kržišnikom in Blažem Slaničem

Družina PODOBNIK (Slo)

Andreja Sterle Podobnik (1976)

Tomaž Sterle Podobnik (1970)

Nal Otoničar Podobnik (1997)

Tia Sterle Podobnik (2005)

"Smo velika športna družina, ki ji šport predstavlja način življenja. Smo zelo složni in veliko časa preživimo skupaj," so povedali Podobnikovi. Najbolj jih povezuje ljubezen do maratonov.

Andreja, katere oče je bil tekač na smučeh, je ultramaratonska tekačica, ki rada vozi kolo in se želi preizkusiti tudi na različnih triatlonih. Bila je Slovenka leta, zmagovalka tekme po Himalaji, imenovane The Everest Trail Race, želi pa si osvojiti tudi najvišji vrh sveta in prehoditi Arktiko v devetih dneh.

Najbolj miren član družine je Tomaž, ki prav vsak dan v tednu vsaj eno uro nameni športu. Nal je bil član slovenske reprezentance v spustu z gorskim kolesom (ang. downhill), udeležil se je tudi evropskega prvenstva, a nato zaradi poškodbe nehal trenirati na tej ravni. Kljub temu je osvojil medaljo na državnem prvenstvu. Tia trenira atletiko, pleše in teče.

Družina Podobnik si vselej postavi cilj, vendar ni pomembna zmaga, pač pa to, da prideš do cilja. Iz vsakega neuspeha se nekaj naučijo. Tudi sicer pod pritiskom delujejo dobro, saj so zelo vztrajni in vzdržljivi, včasih pa tudi rahlo konfliktni.

Družina Švigač

Družina ŠVIGAČ (Hr)

Borna (sin)

Lucija (hči)

Mislav (sin)

Dejan (oče)

V družini Švigač je pet bratov in dve sestri, ekipo v šovu pa sestavljajo oče Dejan, brata Borna in Mislav ter sestra Lucija, ki jih je tudi prijavila v šov. Dva mladoletna otroka živita z očetom Dejanom v Ogulinu, polnoletni otroci pa živijo skupaj v Zagrebu. So zelo povezani, čustveni in ne prenesejo porazov. Že od mladih nog se ukvarjajo s športom, spremlja jih športni duh in verjamejo, da so zelo dobra ekipa.

Družina Takač

Družina TAKAČ (Hr)

Jasmina (mama)

Denis (oče)

Leon (sin)

Paola (sorodnica)

So skromna, podeželska družina, ki živi aktivno življenje. Jedo domačo hrano, ki jo pridelujejo sami ali njihova širša družina in prijatelji. Obdelujejo zemljo in skrbijo za domače živali (ovce, konji, piščanci). Kot družina so dosledni, vztrajni, vedno pripravljeni na šalo in tudi pomagati drugim. Ne bojijo se nobenega dela. Živjo mirno življenje in se neradi izpostavljajo, zato je prijava v šov zanje povsem nova izkušnja.

Družina Vrnoga Gregorio

Družina VRNOGA GREGORIO (Hr)

Yvonne (sestra)

Yolanda (mama)

Marin (brat)

Nick (brat)

Mama Yolanda je Španka, ki se je na Hrvaško preselila zaradi moža, ki je Hrvat. Imata pet otrok. Najstarejša je Yvonne, sinova sta Marin in Nick. Najmlajša hčerka in sin ne sodelujeta v šovu. Yolanda in njen mož imata v lasti agencijo za trgovanje z nepremičninami, a Yolanda se večinoma posveča vodenju tečajev aerobike. Vsi otroci se že od mladih nog ukvarjajo s športom.

Zase pravijo, da so precej netipična družina, hkrati pa so vsi zelo pozitivni in složni. Čeprav gre za številčno družino, se nikoli ne prepirajo, zelo so povezani in veliko časa preživijo skupaj.

Družina Bukvić

Družina BUKVIĆ (Hr)

Miro (oče)

Milena (sestra)

Teodora (hči)

Anastasija (hči)

So vesela družina, ki živi športno življenje in se zdravo prehranjuje, saj jejo večinoma domačo hrano, ne kupljene. Predani so svojim strastem in nikoli jim ni dolgčas. Poleg športa so otroci talentirani tudi za glasbo. Anastasija, Teodora in Mihailo igrajo kitaro in obiskujejo glasbeno šolo. Oče je glava družina. Je strog, vendar pošten in vsi ga poslušajo.

