Med trenerji v Fittest Family tudi olimpijski zmagovalec in nekdanja smučarka

Ob zahtevnih izzivih in zabavnih poligonih bosta 14 družin iz Slovenije in Hrvaške spremljala voditelj Marko Potrč ter hrvaška voditeljica in igralka Doris Pinčić Rogoznica. Slovenske družine bosta trenirala Filip Križišnik in Blaž Slanič, hrvaški trenerji pa bodo Vlado Šola, Nika Fleiss in trener fitnesa Norbert Žmegač Kunić.

Nekdanji rokometni vratar Vlado Šola

Vlado Šola, nekdanji rokometni vratar, ki je osvojil kar nekaj medalj na svetovnih prvenstvih in na olimpijskih igrah, danes pa je trener RK Dubrava, je nad šovom Fittest Family navdušen.

"Delam s profesionalnimi športniki, ki so predani športu, živijo za šport in imajo do športa poseben odnos, Fittest Family pa je zgodba o ljudeh, ki se s športom ukvarjajo samo rekreativno. Še bolj zanimivo je, da gre za družine, v katerih so nekateri člani bolj aktivni od drugih, zato je treba poiskati pravo formulo, ki bo najbolje delovala," je povedal Vlado. Dodal je, da bi bili izzivi, pred katerimi se bodo znašle slovenske in hrvaške družine, izjemno zahtevni tudi za profesionalne športnike.

Nekdanja hrvaška smučarka Nika Fleiss

Tudi za Niko Fleiss, nekdanjo hrvaško smučarko, ki ima tudi slovenske korenine in ki jo ljubitelji belih strmin dobro poznajo, je to prva tovrstna televizijska izkušnja: "Zelo mi je všeč koncept šova, saj gre za tekmovanje in boj, v katerem je treba iti prek meja svojih zmožnosti. Meni je super in prepričana sem, da bo zelo zanimivo tudi za gledalce pred TV-sprejemniki," je dejala Nika.

Kako se bodo slovenske in hrvaške družine spoprijele z izzivi, kateri od trenerjev bo izbral najboljšo taktiko in katera družina bo osvojila naziv najbolj fit družine, izveste v novi družinski tekmovalni oddaji Fittest Family, ki na Planet prihaja že 6. maja ob 21. uri.

