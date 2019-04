Predstavljamo vam še zadnjo slovensko družino v šovu Fittest Family #foto

V ekstremni družinski preizkušnji Fittest Family, ki na Planet prihaja že 6. maja ob 21. uri, se bodo v boj za laskavi naslov najbolj fit družine in nagrado v obliki zlata podale tri slovenske družine, hrvaških pa bo kar enajst. Danes vam tako predstavljamo še zadnjo slovensko in zadnje tri hrvaške družine.

Družina Jarc s trenerjema akrobatoma Filipom Kržišnikom in Blažem Slaničem

Družina JARC (Slo)

Jernej Jarc (1991)

Janže Jarc (1990)

Jonatan Jarc (1994)

Brigita Jarc (1970)

Športna družina, ki je pred štirimi leti izgubila očeta, ki se je smrtno ponesrečil pri letenju z jadralnim padalom.

Jernej je ljubezen do športa prenesel tudi na službeno področje, saj dela na višini. Tudi pozimi pleza po zaledenelih slapovih. Mama Brigita in sin Janže delata v družinskem podjetju kot zavarovalna agenta. On je treniral sabljanje in obožuje motor, ona pa se vzpenja po zaledenelih slapovih. Najmlajši sin Jonatan pa zaključuje diplomo za športnega trenerja.

"Skozi šport se zabavamo, družimo in izražamo svoj življenjski stil," so povedali Jarci, ki imajo zanimivo anekdoto tudi v povezavi s prijavo v oddajo. Mama je naredila Facebook skupino in pozvala preostale družinske člane, naj se prijavijo, a se ni nihče. Nato pa je najstarejši sin prevzel stvari v svoje roke, prijavil celo družino in jim rekel, da so izbrani za oddajo Fittest Family.

Družina Radelić

Družina RADELIĆ (Hr)

Mario Emanuel (oče)

Lidija (mama)

Dominik (brat)

Patrik (brat)

So zelo usklajena in povezana družina. Vse, kar delajo, delajo skupaj. Starši imajo z otroki zelo odprto komunikacijo, oče pa je glava družine. Njihov glavni moto je: Brez bolečine ni igre. Oče Mario nikoli ni pil alkoholnih pijač, saj tega ne odobrava. Ker je vselej pil le sokove, se ga je prijel vzdevek Frutek. Vpeti so v borilne veščine in fitnes.

Družina Rimaj

Družina RIMAJ (Hr)

Silvija (mama)

Roman (oče)

Nika (hči)

Rene (sin)

Po besedah mame Silvije gre za mlado, moderno in zelo zaposleno družino, ki poskuša s svojimi otroki razvijati predvsem prijateljski odnos. Veliko časa preživijo skupaj. Mama je direktorica v enem od podjetij, oče pa je privatnik. Njihov moto je: Imeti 4 ali 1004 leta. Vseeno je. Za šport ni namreč nikoli prepozno. Nika je članica hokejske reprezentance in odlična športnica, po njenih stopinjah pa gre tudi mlajši brat Rene.

Družina Švec

Družina ŠVEC (Hr)

Matej (brat)

Danijel (brat)

Angelo (brat)

Antonija (sestrična)

Trije bratje so znani kot skupina Street Brothers in si delijo skupne interese do uličnega fitnesa. Svoje vsakodnevne podvige zabeležijo tudi na videoposnetke. Trenirajo šest dni na teden po dve uri dnevno. Tudi njihova sestrična Antonija je v športu od mladih nog, trenutno pa je najbolj aktivna v crossfitu.

Družinska tekmovalna oddaja Fittest Family na Planet prihaja že v ponedeljek, 6. maja, ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.