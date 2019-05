Ti dve slovenski družini bosta tekmovali v nocojšnji prvi oddaji Fittest Family #video

V prvem ekstremnem družinskem izzivu bomo spoznali sedem družin, med njimi tudi slovenski družini Podobnik in Jarc. Ker med družinami kljub kolegialnosti vladata tudi močna konkurenca in tekmovalnost, smo predstavljeni družini povprašali, katera je njihova prednost pred drugimi slovenskimi družinami in kakšen je njihov družinski moto.

"Preostalih slovenskih ali hrvaških družin še ne poznamo, zato težko govorimo o tem, katere so naše prednosti pred njimi. Zagotovo pa lahko trdim, da smo v odlični fizični kondiciji, predvsem pa se bodo v izzivih pokazali naša povezanost, sodelovanje, vztrajnost in moč, ki jo naša družina ima. Šport je naš način življenja in mišljenja. Naš moto je: Vse je mogoče, če se hoče, saj smo skupaj najmočnejši," so povedali člani družine Podobnik.

In kaj motivira drugo predstavljeno družino Jarc? "Naš življenjski moto je: Vedno se bori do konca in še dlje od tam, do koder misliš, da zmoreš. Le tako se v življenju lahko premikaš naprej. Pa nikoli, res nikoli ne obupaj, daj vse od sebe." Nekaj utrinkov obeh družin si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Družinska tekmovalna oddaja Fittest Family na Planet prihaja že v ponedeljek, 6. maja, ob 21. uri.

