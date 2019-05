Gesta bratov Jarc spet privabila gledalcem solze v oči #video

Na poligonu, ki sicer ni več odločal o usodi družine Jarc, saj so na prejšnjih dveh izzivih gladko zmagali, se je kot prva na pot pognala mama Brigita Jarc. Na začetku se je dobro borila, nato pa ji je zmanjkalo moči in visoki zid je bil zanjo pretežka ovira.

Kljub temu, da jim ni uspelo končati izziva, so bili sinovi ponosni na mamo in trud, ki ga je vložila. Z besedami, ki so ji jih namenili po koncu izziva, pa so se bratje Jarc še bolj zasidrali v srca gledalcev šova Fittest Family. Več v videu.

