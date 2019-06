Švečevi so zmagovalci prve sezone oddaje Fittest Family #video

Matej, Danijel, Angelo in Željka so člani hrvaške družine Švec, ki je osvojila naziv zmagovalke šova Fittest Family, a pot do zmage ni bila lahka, saj se je tik pred finalom članica njihove družine poškodovala.

Družina Švec, ki je bila tudi sicer ena od najmlajših družin, je osvojila naziv zmagovalke oddaje Fittest Family. Pot do osvojitve naziva in zlate palice v vrednosti 27 tisoč evrov je bila vse prej kot lahka. Njihova teta Željka se je namreč med tekmovanjem, le nazadnje tik pred finalom, tudi poškodovala, zato v zadnji igri ni mogla tekmovati. Že pred tem, pa so jim vstop v finale omogočili Jarčevi, ki so bili svojo borbo primorani predati.

Trije bratje so znani kot skupina Street Brothers, ki si deli zanimanje za ulični fitnes, v eliminatorju so tako nastopili sami in zgolj za sekundo ali dve premagali drugouvrščeno družino Hukman.

