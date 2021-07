Zvezdnica šokirala igralca: začela si je odpenjati srajco ...

Za Harryja Connicka Jr. je vloga v filmu Upanje ostaja, ki je nastal leta 1998, pomenila veliki preboj v filmski industriji. "Bil je eden prvih filmov, ki sem jih posnel, in zelo sem si želel te vloge. Odločali so se med mano in še enim drugim igralcem," je zgodbo o nenavadni izkušnji na avdiciji začel igralec.

Sandra Bullock in Harry Connick Jr. v filmu Upanje ostaja (Hope Floats).

Po opravljeni avdiciji je prišel čas, ko je moral igralec z letalom iz Teksasa poleteti nazaj v Los Angeles. Pri tem mu je Sandra Bullock ponudila, da se ji lahko pridruži na zasebnem letalu.

Med letom si ni mogel pomagati, da ne bi Sandre Bullock vprašal o tem, kako se je odrezal drugi igralec, ki se je tudi potegoval za to vlogo, in kakšne so sploh njegove možnosti, da bi to vlogo tudi dobil. Sandra je najprej hvalila drugega igralca, nato pa je dogajanje postalo precej nenavadno.

"Svojo srajco je začela vleči iz hlač in odpenjati gumbe. Pomislil sem: 'V redu, ampak tukaj ni tako zelo toplo.' Najbolj čudno pri vsem tem je bilo, da je bil na letalu tudi njen oče. Rekel sem si, da če se slači tu pred mano, medtem ko je oče zraven, potem z njo mogoče sploh nočem sodelovati. Sandra pa je še naprej odpenjala gumbe na svoji srajci in jo nato začela dvigovati višje in višje. Ko je prišla do višine trebuha, je imela napisano, da sem dobil vlogo."

Igralec je povedal, da se mu je zdel način, kako mu je zvezdnica sporočila novico, po eni strani zelo prisrčen, po drugi pa tudi malce srhljiv.

