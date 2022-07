Zaradi tega filma je igralka spremenila način vzgoje

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali dramo Čudo (Wonder), ki je obenem tudi premiera meseca. V glavni vlogi bosta nastopila Owen Wilson in Julia Roberts. Glavna igralka je v enem od intervjujev spregovorila o tem, kako je snemanje filma vplivalo na njeno dojemanje vzgoje.

Film Čudo (Wonder) je nastal na podlagi istoimenske knjige. Tudi Julia Roberts je razkrila, da je vsebino filma spoznala prek knjige, saj je zasledila, da je to ena najboljših otroških zgodb, zato je knjigo kupila in jo prebirala svojim otrokom pred spanjem. "Bili so tako navdušeni kot jaz. Sama sem tudi hitro poklicala svojega agenta in mu povedala, da bom v filmu igrala v vlogi mame," je še priznala.

Filmska zgodba pripoveduje o desetletnem dečku, ki se je rodil z deformacijo obraza. Do desetega leta ni hodil v šolo, ampak so ga šolali doma zaradi številnih operacij in okrevanj po njih. Ko je le začel obiskovati šolo, si je želel le to, da bi ga drugi otroci videli kot normalnega. Toda novi sošolci ne morejo prezreti njegovega nenavadnega obraza. Poleg Augusta (Jacob Trembley), ki izredno duhovito pripoveduje o sebi, svoji družini in svetu, ki ga obdaja, svoja razmišljanja o tem nadarjenem fantu razkrijejo še sestra Via, njen fant Justin, novi sošolec Jack, prijateljica Summer in Vijina prijateljica Miranda. Vsi njihovi pogledi se združujejo v boju za sočutje, empatijo in sprejemanje drugačnosti.

Julia Roberts in Jacob Tremblay v prizoru iz filma. Foto: IMDb Julia Roberts v tem filmu igra mamo Augusta – otroka z deformiranim obrazom. Na vprašanje, kako lahko pripomoremo k temu, da bi bili vsi ljudje boljši v sprejemanju drugačnosti, je odgovorila: "Mislim, da bi morali biti manj kritični do vsega. Kritiziranje je namreč postalo preveč priljubljen hobi vseh." Glavna igralka je priznala, da je zaradi filma dobila tudi občutek krivde, predvsem glede svoje vzgoje in vloge matere.

Glede tega je Julia v nadaljevanju razkrila: "Distancirati se moram od svojega telefona. Težava je v tem, da moji otroci pridejo iz šole ravno takrat, ko prejmem največ sporočil. Nanje sicer poskušam vmes odgovarjati, ampak ta večopravilnost mi ne ustreza, saj bi ves svoj čas raje posvetila pogovoru z otroki. To mi gre dobro od rok, ampak vseeno bi si želela čas z mojimi otroki preživeti brez tovrstnih obveznosti." Igralka je po tem razkrila, da sama svojemu desetletniku ni dovolila uporabe telefona, kar je pojasnila takole: "Mislim, da bi to samo otežilo vzpostavitev dobrih odnosov med vrstniki."

Julia je nato spregovorila tudi o napakah svojih otrok in svojem odzivu nanje: "Vedno sem stroga glede vsega, ampak svoje otroke ob vsakem kaznovanju opomnim, da se za tem skriva tudi gora ljubezni. Ob vsaki zadolžitvi jim to tudi povem, ker sem prepričana, da je v odnosu do sočloveka bistvena prijaznost, ne glede na to ali gre za kritiko ali pohvalo."

Ob koncu intervjuja je glavna igralka priznala, da jo je zgodba filma Čudo (Wonder) opomnila na to, da mora otrokom privzgojiti tudi to, da morajo sprejemati drugačne in biti do njih prijazni. Šele med snemanjem je namreč globlje ozavestila, kako pomembno je to za otroke, ki se rodijo drugačni.

Premiero meseca z naslovom Čudo (Wonder) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 19.45. Ne zamudite pa tudi komedije Začaran (Bedazzled), ki sledi ob 22.15. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.

