Za to vlogo se je zvezdnik zredil kar 27 kilogramov

Crowe je ob promociji filma povedal, da je z veseljem spremenil svojo postavo kolikor je bilo potrebno. To je pomenilo, da je moral pridobiti kar 27 kilogramov za vlogo v v filmu Prava fanta (The Nice Guys), v kateri je moči združil z igralcem Ryanom Goslingom in režiserjem Shanom Blackom.

V času snemanja filma je tako tehtal več kot 120 kilogramov. "Očitno mi je bilo, da ta dvojica potrebuje nekaj tradicionalne, fizične razlike med njima," je o tem povedal Crowe.

Russell Crowe in Ryan Gosling v filmu Prava fanta (Nice Guys). Foto: promocijsko gradivo

In če je zvezdnik brez posebnih zadržkov privolil v nabiranje dodatnih kilogramov, je te imel pri izvajanju kaskaderskih vložkov v filmu. Kot je dejal, zdaj potrebuje veliko več časa za okrevanje po poškodbah, ki jih je skozi igralsko kariero nabral kar nekaj, zato pri zahtevnejših prizorih svoje mesto z veseljem prepusti kaskaderju.

Foto: promocijsko gradivo

"Večino svoje kariere sem vse svoje prizore posnel sam. Starejši kot sem, manj je to fizično mogoče. Ko sem bil mlad, se spomnim, da sem želel vse kaskaderske podvige izvesti sam in občasno mi je kak starejši soigralec rekel, zakaj to počnem, zakaj tega ne prepustim kaskaderju. Zdaj ko sem starejši, si rečem, da je to bil košček prijaznosti in modrosti, ki je takrat nisem razumel. Ampak začne se nalagati. Na telesu imam le eno brazgotino, ki ni s filmskega prizorišča. Vse druge brazgotine so s snemanja filmov," je razložil zvezdnik, ki ima za seboj kar nekaj zlomov in drugih poškodb, katerih posledice čuti še danes.

Kriminalna drama Prava fanta (Nice Guys) bo na sporedu v nedeljo ob 20. uri. Ob 22. uri sledi kultni muzikal Moulin Rouge z Nicole Kidman.

