Za potrebe filma so igralca obudili od mrtvih #video

Rogue One: Zgodba vojne zvezd je samostojna zgodba kultne sage Vojna zvezd, postavljena v čas izvirne trilogije, ki ji v mnogo pogledih tudi sledi.

Ko so se ustvarjalci filma odločili v zgodbo vključiti tudi admirala Tarkina, so si postavili ambiciozen načrt, da ga digitalno poustvarijo, saj je prvotni igralec Peter Cushing umrl pred dvema desetletjema. Igralec Guy Henryj, ki je podobne postave in ima podobno barvo glasu, kot jo je imel umrli igralec, je odigral vse prizore, nato pa so mojstri digitalnih učinkov njegov obraz računalniško zamenjali za Cushingov.

Ustvarjalce filma je najprej skrbelo, ali bo igralec sploh sprejel vlogo, pri kateri bo pri končnem izdelku popolnoma nerazpoznaven. Ta je dejal, da vloge res ne bi sprejel, če ne bi bil po naključju ravno velik oboževalec igralca Petera Cushinga.

Za prizore so mu na obraz in telo namestili posebne orientacijske točke, da so lahko natančno posneli njegovo gibanje in obrazne grimase. Nato pa se je začel mukotrpen postopek risanja Cushingovega obraza prek njegovega, pri čemer so morali paziti na vsako podrobnost. Po besedah grafičnih mojstrov je poustvariti prepričljiv človeški obraz nekaj najtežjega. Kljub temu je končni izdelek osupljiv. Kako je bilo videti ustvarjanje lika admirala Tarkina, si lahko pogledate v spodnjem videu.

Čeprav je Disney dobil dovoljenje, da umrlega igralca s pomočjo računalniške animacije upodobi v filmu, je ta poteza sprožila nekaj pravnih in etičnih vprašanj o digitalnem oživljanju mrtvih igralcev. Pokojni igralec Robin Williams je denimo še pred smrtjo dosegel pravno zavezo, ki bo še 25 let po njegovi smrti ščitila njegovo podobo in preprečevala, da bi ga kdo računalniško poustvaril v filmu ali televizijskih oglasih.

Rogue One: Zgodba vojne zvezd (Rogue One)

