Sobotna filmska premiera: Milo za drago

Milo za drago (A Simple Favor) je napet in hkrati glamurozen ter duhovit triler, poln preobratov in izdaj, skrivnosti in razkritij, ljubezni in zvestobe, a tudi umorov in maščevanja. Zgodba temelji na knjižnem prvencu Darcey Bell, ki je izšel leta 2017, že naslednje leto pa so po njem posneli filmsko uspešnico, v kateri blestita Blake Lively in Anna Kendrick. Igrajo tudi Henry Golding, Linda Cardellini, Jean Smart in Rupert Friend, po uspehu v kinodvoranah pa so napovedali tudi snemanje nadaljevanja.

Film spremlja ustrežljivo mamo samohranilko in ne pretirano uspešno vlogerko Stephanie Ward (Kendrick), ki se spoprijatelji z očarljivo in glamurozno Emily Nelson (Lively). Ta jo nekega dne prosi, naj pripelje njenega sina iz šole, nato pa izgine brez sledi. Stephanie skuša odkriti resnico o izginotju svoje najboljše prijateljice, zato združi moči z njenim možem, kmalu pa se začne spraševati, ali Emily sploh pozna tako dobro, kot se ji je sprva zdelo.

Zabavna in preobratov polna filmska uspešnica bo na Planetu v soboto ob 19.45, film pa bo predvajan premierno na slovenskih televizijah. Ponovitev bo na Planetu v nedeljo popoldan.

Prav tako v soboto bo ob 22. uri na sporedu še komedija Moja super bivša (My Super Ex-Girlfriend), v katerem superjunakinja uporabi svoje moči, da svojemu bivšemu, ki jo je zapustil, življenje spremeni v pekel. Igrajo Uma Thurman, Luke Wilson, Anna Faris, Eddie Izzard in Wanda Sykes.

Akcijsko nedeljo medtem ob 19.45 prinaša komični akcijski triler Zadnja bitka (The Last Stand) z Arnoldom Schwarzeneggerjem in Johnnyjem Knoxvillom, v katerem prvi igra šerifa obmejnega ameriškega mesteca, ki se zoperstavi zloglasnemu vodji mamilarskega kartela.

Zatem bo v nedeljo ob 22. uri na Planetu še kultna ZF-pustolovščina Luca Bessona Peti element (The Fifth Element) z Millo Jovovich, Bruceom Willisom in Garyjem Oldmanom. Zgodba se odvija leta 2263, ko zlo ogroža človeštvo in edini način, kako ga rešiti, je peti element, ki se pojavi vsakih pet tisoč let. Znanstvenikom ga uspe rekonstruirati v obliki ženske z imenom Leeloo, tej pa pomaga preživeti in jo ubraniti nekdanji narednik in zdajšnji taksist.

