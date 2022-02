Premiera meseca je akcijski film Kingsman: Zlati krog

V nedeljo, 27. februarja, bo na Planetu ob 20.45 na sporedu akcijska uspešnica Kingsman: Zlati krog, v kateri znova igrajo Taron Egerton, Colin Firth in Mark Strong, videli pa bomo tudi Julianne Moore, Halle Berry in Eltona Johna. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

V nedeljo bo na Planetu prava filmska poslastica, ob 20.45 se bomo namreč zabavali ob filmski premieri meseca, filmu Kingsman: Zlati krog (Kingsman: The Golden Circle) v katerem se preživeli agentje po uničenju sedeža tajne agencije Kingsman odpravijo čez lužo po pomoč k sorodni organizaciji Statesman.

Tudi v nadaljevanju filmske uspešnice igrajo Colin Firth, Taron Egerton in Mark Strong, že tako zvezdniški ekipi pa se je pridružilo še več hollywoodskih imen, kot so Julianne Moore, Halle Berry, Pedro Pascal, Chaning Tatum, Jeff Bridges in celo Elton John. Celovečerec je s predvajanjem po svetu zaslužil več kot 410 milijonov ameriških dolarjev in je prejel nagrado revije Empire za najboljši triler leta.

Vlogo negativke v filmu Kingsman: Zlati krog je prevzela Julianne Moore.

Prvi del Kingsman: Tajna služba nas je vpeljal v skrivni svet neodvisne mednarodne obveščevalne agencije Kingsman, katere glavni cilj je varovati svet. V njegovem nadaljevanju pa se naši junaki spopadajo z novimi izzivi. Po uničenju njihovega sedeža jih bo pot popeljala do odkritja sorodne vohunske agencije v Združenih državah z imenom Statesman, ki izvira iz časov nastanka obeh agencij. V novi pustolovščini, ki preizkuša njihove meje in moči, se bosta morali elitni agenciji z obeh strani luže združiti, da bi premagali neusmiljenega skupnega sovražnika.

TV-premiero filma Kingsman: Zlati krog si lahko na Planetu ogledate v nedeljo ob 20.45.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.



Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.