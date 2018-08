Po Ženski prihaja velika uspešnica Istanbulska nevesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav se na Planetu s koncem avgusta izteka tudi priljubljena turška serija Ženska, pa bo gledalce že v ponedeljek, 27. avgusta, pričakala nova, razburljiva uspešnica Istanbulska nevesta, ki velja za eno najboljših in najbolj gledanih serij zadnjega leta. Istanbulske neveste ne odlikuje le prepričljiva ljubezenska zgodba med skromno mlado glasbenico in vplivnim poslovnežem, ampak tudi odličen prikaz kontrasta med sodobno in tradicionalno Turčijo, navdih za zgodbo pa so ustvarjalci serije našli kar v resničnem paru.

Po Ženski, ki je s svojo iskreno zgodbo in odlično igro navdušila slovensko občinstvo, prihaja na Planet TV nova turška uspešnica Istanbulska nevesta, ki je navdušila gledalce in hitro postala ena najbolj priljubljenih turških serij na svetu. Čustvena nadaljevanka pripoveduje ljubezensko zgodbo med mlado glasbenico, ki živi skromno, in uspešnim poslovnežem, ki je na čelu ene najbolj vplivnih družin v Turčiji.

A ljubezni med dobrosrčno Süreyyo in šarmantnim Farukom Boranom na poti stoji kar nekaj preprek, tudi njegova mama, ki ima za svojega sina velike načrte, predvsem pa nevesto po svoji izbiri. A Faruk se noro zaljubi v Süreyyo in jo zasnubi, ona pa privoli, čeprav ničesar ne ve o njegovi družini. Kako bo odločna matriarhinja sprejela popolno tujko, medtem ko ima za sina že izbrano nevesto? Za nameček pa stvari v 400 let starem dvorcu, kjer odmaknjeno od velikega mesta prebiva tesno povezana družina Boran, niso takšne, kot se zdi …

V glavni vlogi bodo gledalci prepoznali turškega zvezdnika Özcana Deniza, ki je slovenske gledalce navdušil že v seriji Usodna odločitev, njegovo mlajšo nevesto pa je zaigrala Asli Enver, ki so jo po uspehu serije hitro razglasili za novo Hurrem iz Sulejmana Veličastnega, ki smo ga prav tako gledali na Planet TV.

Istanbulska nevesta bo prvič na sporedu v ponedeljek, 27. avgusta, ob 21. uri na Planetu.

V seriji je poleg klasične ljubezenske zgodbe izpostavljen tudi prepad med sodobno in tradicionalno Turčijo ter položaj ženske v družbi. Nič čudnega ni, da je kompleksna zgodba, ki sicer temelji na resničnih dogodkih, hitro postala ena najbolj priljubljenih turških televizijskih serij. Navdih za Istanbulsko nevesto je nudila usodna ljubezenska zveza med lepo turško pevko Ülkü Üst, ki se je zavoljo uspešnega zakona z Alijem Sarpkanom, ki je prihajal iz tradicionalne družine, odpovedala pevski karieri. Ali se bo to zgodilo tudi v Istanbulski nevesti, pa preverite že v ponedeljek, 27. avgusta, ob 21. uri na Planetu!

