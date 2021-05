Lepa igralka je v resnici lahko tudi zelo nevarna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj po kvizu Piramida sreče z voditeljem Jonasom Žnidaršičem si boste lahko na Planetu premierno na slovenskih televizijah ogledali akcijski film Ledeni morilec: Vrnitev (Mechanic: Resurrection) z Jasonom Stathamom in Jessico Albo. Igralka se je za potrebe filma naučila tudi novih borilnih veščin, da bi v prizorih bojev delovala bolj pristno.

V pripravah na akcijske prizore sta tudi igralka Jessica Alba in igralec Sam Hazeldine šla skozi obsežne fizične predpriprave. "To sem naredil preprosto zato, ker nisem želel, da bi bil videti smešno, ko bi se bilo v prizoru treba spopasti z Jasonom Stathamom," je v smehu povedal Hazeldine. Tudi Jessica Alba je želela v filmu delovati kar se da verodostojno.

"V preteklih letih sem trenirala več različnih borilnih veščin in znanje s pridom izkoristila za nekatere moje akcijske filmske vloge. Pri tem filmu pa sem se odločila za trening borilne veščine krav maga, kjer te učijo na primerih resničnih bojnih situacij. Za film sem želela, da bi bili ti prizori kar se da brutalni in resnični. Mislim, da smo to dosegli," je povedala igralka.

Tudi vodja ekipe, ki je bila zadolžena za akcijske prizore, Vic Armstrong je igralki podelil visoko oceno za predanost in prepričljivost na filmskem platnu. "Če ne bi bila tako dobra igralka, bi bila Jessica odlična kaskaderka. Zelo je naravna, ko udari, se odzove, dobi udarec ali pade po tleh. Popolnoma me je navdušila," je povedal.

Tudi glavni igralec v filmu, akcijski zvezdnik Jason Statham, uživa v prizorih, kjer ne manjka adrenalina, zato tudi najnevarnejše kaskaderske vložke najraje odigra sam. "To počnem že od svojega prvega akcijskega filma Prenašalec iz leta 2002, ko sem vstopil v svet akcijskih filmov. Že kot otrok sem treniral veliko različnih borilnih veščin, gimnastiko in druge športe. Vse to znanje lahko zdaj s pridom izkoriščam pri snemanju tovrstnih filmskih prizorov."

Akcijski film Ledeni morilec: Vrnitev z Jasonom Stathamom in Jessco Albo bo na Planetu v nedeljo ob 21.10 po kvizu Piramida sreče.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.