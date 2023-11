Konec tedna s filmskimi uspešnicami na Planetu

V soboto ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali film Večna najstnica (Laggies) s Keiro Knightley in Chloë Grace Moretz. Romantična komedija govori o 28-letni Megan, ki na srednješolskem srečanju spozna, kako malo se je v 11 letih spremenilo v njenem življenju.

Večna najstnica (Laggies) Foto: promocijsko gradivo

Kaplja čez rob je nepričakovana ženitna ponudba dolgoletnega fanta, zato se Megan odloči, da si bo vzela teden dni časa za razmislek o svojem življenju. Skrije se pri 16-letni Anniki, ki jo spozna po naključju, življenje v družbi razposajenih najstnikov pa ji omogoči novo razumevanje življenjskih prioritet. Za dodaten zaplet poskrbi Annikin samski oče, ki v Megan vzbudi nepričakovane občutke ljubezni.

Ob 22. uri sledi znanstvenofantastična pustolovščina, posneta po istoimenskem mladinskem romanu avtorice Alexandre Bracken Temačen um (The Darkest Minds). Film govori o bližnji prihodnosti, ko začnejo najstniki skrivnostno razvijati neverjetne psihične sposobnosti, zato jih režim tiranske vlade razglasi za državno grožnjo in zapre v taborišča.

Temačen um (The Darkest Minds) Foto: promocijsko gradivo

Šestnajstletna Ruby, ena od najmočnejših mladostnikov, pobegne iz ječe in se pridruži skupini ubežnikov, ki iščejo varno zatočišče. Nova družba kmalu spozna, da jim v svetu, kjer so jih odrasli izdali, beg ne bo pomagal. Organizirati morajo odporniško gibanje in se s skupnimi močmi boriti za pravico do nadzora nad svojo prihodnostjo in življenjem.

V nedeljo ob 20. uri vas na Planetu čaka Atomska Blondinka (Atomic Blonde). Gre za akcijski triler z odlično igralsko zasedbo z oskarjevko Charlize Theron na čelu. Govori o vohunki, ki jo leta 1989 pošljejo v Berlin, da bi raziskala umor svojega kolega in pridobila izgubljeni seznam dvojnih agentov.

Atomska Blondinka (Atomic Blonde)

Piše se leto 1989 in v Berlinu vlada napetost. Zid je tik pred padcem, trenja med velesilama in njunimi zavezniki pa lahko vsak trenutek pripeljejo do spopada. Če je že na običajen dan v igri vohunov težko vedeti, komu gre zaupati, je v tem sodu smodnika to povsem nemogoče.

Kronski dragulj britanske tajne službe MI6, čutno in zapeljivo agentko Lorraine Broughton, pošljejo v Berlin, da onemogoči kruto vohunsko verigo, ki je iz neznanih razlogov pravkar umorila zavezniškega agenta pod krinko, dokopala pa se je tudi do seznama tam delujočih zahodnih vohunov.

V nedeljo ob 22.20 bo na Planetu še noro zabavna akcijska komedija Deadpool (Deadpool) z Ryanom Reynoldsom v vlogi zelo nevsakdanjega antijunaka s prav posebnim smislom za humor.

Deadpool Foto: promocijsko gradivo

Reynolds igra nekdanjega pripadnika posebnih enot Wada, ki se mora spoprijeti s smrtonosno boleznijo. Njegov edini izhod je ponudba skrivnostne organizacije, ki želi na njem opraviti nevaren poskus. A po njem ostane grozljivo iznakažen, hkrati pa dobi izjemne moči in postane neumrljiv. Sprva noče sprejeti svoje nove identitete, toda ko je ogrožena ljubezen njegovega življenja, se Wade spremeni v neusmiljenega maščevalca Deadpoola, ki z raznovrstnim orožjem in komičnimi opazkami pošilja nasprotnike v onostranstvo.

Eden najuspešnejših Marvelovih filmov

Film z enim najbolj odbitih Marvelovih superjunakov ima na spletni strani IMDb visoko oceno 8,0 in je bil eden najuspešnejših filmov leta 2016, saj je s predvajanjem v kinematografih zaslužil več kot 780 milijonov ameriških dolarjev. Nominiran je bil tudi za več nagrad po izboru občinstva in za dva zlata globusa.

V soboto ob 20. uri vas na Planetu čaka romantična komedija Večna najstnica (Laggies), v nedeljo ob 20. uri pa akcijski triler Atomska Blondinka (Atomic Blonde).

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.