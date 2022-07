Igralka priznala: Uživala sem, ker sem lahko preklinjala

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 22. uri ogledali akcijsko komedijo Krij mi hrbet (Hitman’s Bodyguard), v kateri bodo v glavnih vlogah nastopili Ryan Reynolds, Salma Hayek in Samuel L. Jackson. Salma je v enem izmed intervjujev razkrila, zakaj je tako uživala med snemanjem tega filma in kako je izoblikovala svoj igrani lik, spregovorila pa je tudi o tem, kako je bilo pri skorajšnjem abrahamu izvajati kaskaderske vložke.

V akcijski komediji Krij mi hrbet (Hitman’s Bodyguard) Samuel L. Jackson igra enega najbolj iskanih plačanih morilcev na svetu, vrhunski agent (Reynolds) pa dobi nalogo, da ga ščiti kot pričo. Seveda ne gre nič po načrtu. Jackson je namreč njegov zapriseženi nasprotnik. Leta sta se gledala prek svojih pištol, zdaj pa morata sodelovati, kar pripelje do neverjetne dirke z avtomobili, čudaške ladijske eskapade in srečanja z neusmiljenim in krvi žejnim vzhodnoevropskim diktatorjem.

Salma Hayek v filmu igra ljubljeno ženo plačanega morilca, s katero pa prav tako ni pametno zobati češenj. Salma je priznala, da se je med igranjem te vloge izjemno zabavala.

"Bilo je čudovito in naravnost osvobajajoče. Malce mi je sicer žal, da moja vloga ni imela še več prizorov, ker sem res uživala v tem, ko sem lahko pretepla vsakogar, ki mi je izkazal nespoštovanje. Za nameček pa sem lahko še preklinjala v angleščini in španščini. Kletvice so iz mojih ust letele kakor naboji iz pištole! No, piko na i pa je seveda predstavljala družba Samuela L. Jacksona, ki ga preprosto obožujem."

Samuel L. Jackson v prizoru iz akcijske komedije Krij mi hrbet. Foto: IMDb

Nato je pojasnila še, da Samuela v filmu kliče "cucaracha", kar po špansko sicer pomeni ščurek, predstavlja pa metaforo za to, da nobeden od njiju preprosto noče umreti, ne glede na vse. Igralka je nato priznala, da je morala igranemu liku skoraj vse lastnosti dodati sama. "Film je sicer izjemno napisan, ampak moj lik nima veliko prizorov. Ravno zato so morali biti ti izjemno dobro odigrani, sicer bi lahko prišlo do težav z razumevanjem zgodbe. Posledično so producenti in režiser od mene zahtevali veliko vložka," je še pojasnila.

Selma je ne glede na to iskreno dejala, da je zelo ponosna na lik, ki ga je ustvarila, pri tem pa poudarila, da je bila zelo natančna glede izbranih potez na snemanju, ki so na koncu ustvarile končno podobo žene plačanega morilca. Ob vsem tem je igralka vztrajala tudi pri tem, da vse svoje kaskaderske vložke opravi sama.

Nad njenim delom so bili navdušeni vsi, od režiserja naprej, sama pa je ob tem dejala: "Iskreno lahko povem, da me je vse bolelo še teden po tem, ko smo končali snemanje pretepanja v baru. Ampak nič ne de, res sem vesela, da sem lahko pri 49 letih izprašila zadnjico vsakemu, ki mi je stopil na pot, in da pri kaskaderskih vložkih nisem potrebovala dvojnika."

