Zvezdnik priznal, da so ga diete pripeljale do zdravstvenih težav #video

Danes si boste na Planetu lahko ob 14. uri ogledali oddajo Ellen, v kateri bo gostoval igralec Mark Wahlberg. Voditeljici je razkril, kaj ga je privedlo do težav z zdravjem in kaj meni o pomembnosti zajtrka v našem vsakdanu.

Filmski zvezdnika Mark Wahlberg je v oddaji med drugim opisal, kako potekajo zelo zahtevni treningi v njegovi telovadnici, Ellen pa ga je vprašala tudi o pomembnosti prehrane pri tovrstni fizični aktivnosti. Igralec je priznal, da je sam poskusil več različnih načinov prehranjevanja in da ga je to privedlo tudi do zdravstvenih težav.

Zaradi tega se je tudi lotil nove diete, ki je v Ameriki trenutno zelo priljubljena zaradi oddaje The Dr. Oz Show. "Zaslug za to ne pripisujem Dr. Ozu. Tudi on s tem že tri leta zamuja. Prehranjevalne smernice se tako ali tako nenehno spreminjajo," je komentiral Mark in razkril, da bo Dr. Oz prišel tudi na trening v njegovo telovadnico na vadbo.

"Dobil bo to, kar si zasluži," je v šali napovedal igralec, končal pa z odgovorom na Ellenino vprašanje o zajtrku: "Da, verjamem, da je zajtrk najpomembnejši obrok dneva."

Utrinek pogovora igralca Marka Wahlberga z Ellen si lahko ogledate v spodnjem videu, več pa danes ob 14. uri na Planetu:

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.