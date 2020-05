Igralka razkrila: Ta napaka je režiserja drago stala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali romantično dramo Helenca na preizkušnji (Raising Helen) z Johnom Corbetom in Kate Hudson v glavnih vlogah. Igralka, ki je hči filmske zvezdnice Goldie Hawn, je razkrila, kako je med snemanjem filma na zvit način in tudi po zaslugi svoje matere prišla do nove torbice znamke Yves Saint Laurent, denar pa je prispeval kar režiser filma.