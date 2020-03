Igralka odložila slušalko, ker ni verjela, da jo res kliče Tom Hanks #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si lahko na Planetu ogledate romantično komedijo Moja obilna grška poroka (My Big Fat Greek Wedding). Glavna igralka Nia Vardalos, ki je napisala tudi scenarij za film, je povedala, da je ob klicu zvezdnika Toma Hanksa kar odložila slušalko, ker je mislila, da gre za potegavščino.

Filmska uspešnica prikazuje zgodbo v Ameriki živeče Grkinje Toule Portokalos. Ta se postavi po robu svoji tradicionalni grški družini, ko se zaljubi v srednješolskega učitelja Iana Millerja, ki po rodu ni Grk. V nadaljevanju preverite, česa vse niste vedeli o tej romantični komediji.

1. Mojo obilno grško poroko je produciral Tom Hanks, za kar ga je spodbudila njegova žena Rita Wilson.

2. Zgodbo za film je napisala glavna igralka. Pred nastankom filma jo je večkrat predstavila tudi na gledaliških odrih. Nia Vardalos je v enem izmed intervjujev povedala, da je odložila slušalko, ko jo je prvič klical producent Tom Hanks in ji povedal, da želi na podlagi njene zgodbe posneti film. Ni namreč verjela, da jo res kliče on in da je vse skupaj samo potegavščina.

3. Nia je bila med snemanjem v resnici stara 40 let, v filmu pa igra Toulo, ki je stara 30 let.

4. Mika, najboljšega prijatelja ženina v filmski zgodbi, igra takratni mož glavne igralke Nie Vardalos Ian Gomez.

5. Fiona Reid je v resnici le deset let starejša od igralca Johna Corbetta, čeprav v tem filmu igra njegovo mamo.

6. Vsi ljudje, ki na poroki sedijo na nevestini strani, so dejansko sorodniki Nie Vardalos.

7. Zgodba je navdihnila snemanje ene sezone serije Moje obilno grško življenje (My Big Fat Greek Life), v kateri je igrala celotna igralska zasedba iz filma, z izjemo Johna Corbetta.

8. Moja obilna grška poroka je med največjimi zaslužkarji med romantičnimi komedijami. V snemanje so vložili šest milijonov ameriških dolarjev, s filmom pa so zaslužili kar 369 milijonov. Film velja tudi za enega najbolj dobičkonosnih vseh časov.

Romantično komedijo Moja obilna grška poroka si na Planetu lahko ogledate NOCOJ ob 20. uri.

