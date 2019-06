Prihaja razkošna zgodovinska serija Mata Hari

Mednarodna koprodukcija prinaša znano zgodbo o ikonični lepotici, ki se tik pred prvo svetovno vojno znajde vpeta v pomembne spletke. Margaret Mcleod se po tem, ko jo mož zapusti in dobi skrbništvo nad njuno hčerko, znajde brez prebite pare. V brezizhodnem položaju se začne preživljati kot eksotična plesalka z umetniškim imenom Mata Hari.

Hitro zaslovi in postane priljubljena med evropsko družbeno smetano, ki jo pogosto vabi na zabave v razkošnih vilah in dvorcih, vsak njen nastop pa je prava senzacija. A piše se leto 1913 in svet je na robu vojne, ki bo spremenila vse, Mata Hari pa si ne more niti predstavljati, kakšno vlogo bo odigrala v prihajajočih dogodkih …

Napovednik serije:

Razkošno zgodovinsko serijo Mata Hari boste lahko gledalci spremljali od ponedeljka, 17. junija na Planetu.

