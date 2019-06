To je nova Mata Hari

Prelepa Vahina se je rodila v francoskem Orléansu, igranje fatalk pa ji ni tuje, saj je po tem, ko jo je na plaži odkril režiser Manuel Pradal, pri petnajstih letih debitirala v vlogi čutne najstnice v romantični drami Marie iz zaliva angelov (Marie Baie des Anges). Vloga zapeljive mladostnice jo je zaznamovala tudi v filmu Lila pravi (Lila Says), zaradi katerega so jo v časniku The New York Times primerjali celo z Brigitte Bardot v kultnem filmu In bog je ustvaril žensko. Dober vtis je pustila tudi v komični drami 99 frankov (99 francs) z oskarjevcem Jeanom Dujardinom v glavni vlogi in v trilerju Najožji krog (Le premier cercle) ob Jeanu Renoju.

Zaigrala je tudi v poslednjem filmu slovitega francoskega režiserja Clauda Chabrola Inšpektor Bellamy (Bellamy), v katerem je glavno vlogo odigral Gerard Depardieu. Deset let kasneje sta z Gerardom znova sodelovala pri skupnem projektu, le da je tokrat glavna vloga pripadla njej - v zgodovinski seriji Mata Hari Vahina namreč igra ikonično lepotico, ki se tik pred izbruhom prve svetovne vojne znajde v središču političnih spletk.

"Strašno zanimivo se je bilo potopiti v to noro zgodbo o Mata Hari," je povedala Vahina, ki se je morala za snemanje naučiti tudi jahanja, medtem ko jo je v nekaterih plesnih prizorih, čeprav je nekoč plesala tudi sama, zamenjala izurjena plesalka.

Vahina kot Mata Hari

Pri liku jo je sicer pritegnila ravno njena preobrazba iz izkoriščane ženske v osebo, ki spremeni pravila igre in namesto žrtve manipulacije sama postane tista, ki manipulira z moškimi. "Vsi veliki liki imajo veliko slabosti in življenjskih izgub, ki jih vodijo do točke, ko nimajo druge izbire, in če hočejo preživeti, se morajo spremeniti," pravi Vahina in doda, da se zdi, da je Mata Hari že z izbiro umetniškega imena predvidela, da bo vzponu sledil tudi zaton. Mata Hari namreč v malajščini pomeni sonce ali oko dneva.

Vahina, ki bo konec junija praznovala 38. rojstni dan, ima že odraslega sina Nina, ki ga je rodila pri 20 letih, ko je bila v razmerju z glasbenikom Martinom Gametom. Med njenimi spremljevalci je bil tudi francoski oblikovalec Ora Ito, sicer pa je Vahina glasna zagovornica veganske prehrane, sodelovala je tudi z organizacijo PETA, ki se bojuje za pravice živali.

Serijo Mata Hari si lahko prvič ogledate že nocoj ob 21. uri, ta teden lahko nadaljevanja spremljate do srede ob isti uri.

