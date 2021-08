Kate Hudson spregovorila o travmatičnem otroštvu

Kate Hudson, znana filmska igralka in hčerka ameriške igralke Goldie Hawn, je razkrila, kako so njene izkušnje iz otroštva vplivale na njeno nadaljnjo uspešno kariero.

"Imela sem osebne težave oziroma družinske situacije, ki so bile zelo zahtevne," je priznala ameriška igralka in razkrila: "Nekako so me pripravile na prihodnost in uspeh. Imela sem veliko osebnih travm, s katerimi se nisem sprijaznila ali jih priznavala."

Kate Hudson z mamo Goldie Hawn, hollywoodsko zvezdnico Foto: Reuters

Kate je vzgojila mama Goldie Hawn, priljubljena hollywoodska igralka, in njen dolgoletni partner ter sodelavec Kurt Russell. Svojega očeta Billa Hudsona igralka ni poznala, njuno razmerje pa je nekoč opisala kot "41-letno vprašanje".

Priljubljena igralka je v nadaljevanju povedala, da bi ji priznavanje travmatičnih dogodkov morda olajšalo stvari v življenju. "Dala bi si dovoljenje, da bi se močno objela in mlajši različici sebe povedala, da sem v redu," je priznala zvezdnica.

Razkrila je tudi, da njeni otroci, stari 17, deset in dve leti, vsak dan preizkušajo njene notranje demone, a ji to tudi pomaga, da ostaja prizemljena in osredotočena. "Odkar sem mama, sem bolj človeško bitje ... In zelo dober terapevt."

Kate, ki živi v Los Angelesu, na družbenih omrežjih redno objavlja fotografije in videoposnetke svoje družine.

