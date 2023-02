Ležala sta v postelji, potem pa se je zgodilo to

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 22. uri ogledali komedijo Čez krov (Overboard). V glavni vlogi bosta nastopila Goldie Hawn in Kurt Russell, ki se lahko pohvalita z enim najuspešnejših hollywoodskih razmerij v resničnem življenju. Skupaj sta že 40 let. Goldie je razkrila, kaj je v tem času prvič doživela prav pri filmu Čez krov.

V komediji Čez krov (Overboard) bogatašinja Joanna (Goldie Hawn) najame tesarja Deana (Kurt Russell), da bi ji v prestižni jahti naredil garderobno omaro. Ker ni zadovoljna z njegovim delom, ga odslovi brez plačila. Naslednji dan se Joanna odpravi na ribolov, pade z jahte v morje in izgubi spomin. Dean izve za njeno nesrečo in se odloči, da se ji bo hudomušno maščeval. Prepriča jo, da je njegova žena. Tako dobi gospodinjo, njegovi štirje otroci pa novo mamo.

Goldie Hawn je znano ime Hollywooda, Andyju Cohenu pa je priznala, da filmov, v katerih nastopa, po izidu nikoli ne pogleda. "Če sem sama odigrala vse prizore in sodelovala pri nastanku filma, ne razumem, zakaj bi to gledala še enkrat," je dejala. Ker pa se zarečenega kruha največ poje, se ji je prav to nepričakovano zgodilo pri filmu Čez krov (Overboard).

V tem v glavni vlogi nastopa s Kurtom Russllom, ki je njen življenjski sopotnik že 40 let tudi v resničnem življenju. S Kurtom sta se nekega večera zleknila v posteljo in prižgala televizijo, na programu pa je bila prav ta komedija. "Bila sva v postelji, se stiskala, televizija pa je bila prižgana. Ko sva se zagledala na zaslonu, sva povsem pozabila, kaj sva nameravala početi, in na koncu gledala film," je pojasnila Goldie. Priznala je, da je bila to čudovita izkušnja, saj je že pozabila, kako smešni so nekateri prizori.

