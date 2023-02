V tej seriji bo nastopila tudi dobitnica oskarja

Umori na podeželju so stalnica na marsikaterem televizijskem zaslonu že od začetka davnega leta 1997. Serijo predvajajo že več kot 20 let, zato se zdi, da njena priljubljenost iz sezone v sezono samo raste. V 23 sezonah so številne zvezde serije, kot so John Nettles, Jane Wymark in Neil Dudgeon, postale priljubljena imena tudi pri najzahtevnejših gledalcih.

Poleg že omenjenih so v preteklih letih v seriji nastopile številne zvezde, katerih imen dandanes ne bi pričakovali. Orlando Bloom, Henry Cavill, Sam Heughan, Tom Ellis, Lesley Manville in Stephen Moyer so le nekateri izmed številnih slavnih obrazov, ki so se pojavili v seriji. V dvanajsti sezoni, ki jo trenutno lahko vsak četrtek in petek ob 19.45 spremljate na Planetu, pa je sodelovala tudi z oskarjem nagrajena igralka Olivia Colman.

V eni od epizod dvanajste sezone sta nastopila John Nettles kot glavna zvezda, detektiv Tom Barnaby, in Jason Hughes kot njegov pomočnik Ben Jones. Raziskovala sta sumljivo smrt dobro znanega povzročitelja težav z imenom Richard, potem ko so ga našli mrtvega v vasi. Ena od glavnih osumljenk je bila otročja in skrivnostna Bernice, v vlogi katere je nastopila z oskarjem nagrajena Olivia Colman.

Z oskarjem nagrajena Olivia Colman bo nastopila v seriji Umori na podeželju. Foto: promocijsko gradivo

Olivijina vloga v seriji Umori na podeželju je zaznamovala njeno kariero, še preden je postala mednarodna in z oskarjem nagrajena zvezda. Svojo kariero je začela v kultni televizijski oddaji Peep Show in seriji Green Wing, preden je dobila vlogi v BBC-jevi komediji Twenty twelve in filmu That Mitchell and Webb Look. Kasneje je igralka postala bolj prepoznavna, ko se je leta 2013 pojavila kot Ellie Miller v izjemno priljubljeni seriji Broadchurch, za kar je prejela bafto za najboljšo igralko.

Pred kratkim so jo hvalili zaradi nastopov v oddajah, kot so The Night Manager, Flowers in BBC-jeva priredba Les Miserables. Za vlogo botre v filmu Fleabag je prejela emmyja, za vlogo kraljice Elizabete II. v Netfixovi seriji Krona pa zlati globus. Leta 2019 je prejela še oskarja za najboljšo igralko v vlogi kraljice Ane v filmu Najljubša.

Epizodo dramske serije Umori na podeželju si lahko na Planetu ogledate vsak četrtek in petek ob 19.45. V petek ji bo ob 22. uri sledila tudi filmska uspešnica Čez krov (Overboard) z Goldie Hawn in Kurtom Russellom. Zamujene epizode in druge zanimive vsebine si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

