Mark Wahlberg je razkril, kaj je bil najbolj strašljiv del snemanja te filmske uspešnice

Zvezdnik filma Katastrofa na horizontu Mark Wahlberg je za ABC News povedal, da je z veseljem sodeloval pri filmu, tudi zato ker je s tem počastil enajst izgubljenih življenj v grozljivi okoljski nesreči, ki se je zgodila 20. aprila 2010 v Mehiškem zalivu. Vseeno pa je bila ena stvar, ki igralcu pri snemanju tega film ni bila preveč pri srcu.

"Ko sva bila s soigralcem Dylanom O'Brienom gorela, je bilo res neprijetno. Ko se je ogenj razplamtel, mi res ni bilo preveč udobno. Namazali so naju z gelom in drugimi snovmi, naju prižgali, potem pa odšli stran. In potem je ta tip vzel svojo kavo ter mirno vprašal, ali smo pripravljeni. 'Človek, jaz gorim. Snemaj!' sem mu zavpil."

Wahlberg je dejal, da je med snemanjem filma staknil kar nekaj poškodb, vseeno pa je bil prepričan, da je to majhna cena v primerjavi z resničnimi junaki tragedije v Mehiškem zalivu. "V takšnih filmih, kot je ta, vedno želiš dati vse od sebe, saj so ljudje, ki so bili tam, to doživeli v resničnem življenju. Zato se moraš truditi, da je vse čim bolj realistično," je pojasnil.

Wahlberg v filmu igra Mika Williamsa, zadnjega človeka, ki je takrat zapustil ploščad. In ker je želel, da bi bil film odslikava dejanskega dogajanja, je Wahlberg Mika Williamsa povabil na snemalno prizorišče, da bi pomagal in svetoval pri snemanju.

"Je nekdo, ki ga občudujem iz mnogo razlogov, sovraži pa izraz junak," je o Williamsu dejal Wahlberg. "On je prepričan, da je samo opravljal svoje delo in da bi to storil vsak od njegovih sodelavcev. Je izjemna oseba in prosil sem ga, naj pride in svetuje pri filmu, ker smo želeli, da bo film natančen in avtentičen. Prepričati smo se hoteli, da vse delamo prav."

Najpomembneje, kar je Wahlberg pri tem filmu želel doseči, je, da bi se gledalci zavedali, da so bila v tej katastrofalni nesreči izgubljena tudi človeška življenja. "Vsi so izvedeli za okoljsko katastrofo, ki je bila grozljiva, toda tisto, kar je šlo mimo ljudi, ali tisto, čemur mediji niso namenjali pozornosti in bi si je zaslužilo več, je dejstvo, da je enajst ljudi izgubilo svoje življenje."

