Igralec odkrito spregovoril o spremembi spola #video

Danes si boste na Planetu lahko ob 15.15 ogledali komično dramo z naslovom Juno, v kateri je v glavni vlogi nastopil igralec Elliot Page. Elliot, ki je film Juno posnel še kot ženska (Ellen Page), se je pred dvema letoma javno označil za transseksualca in s tem tudi začel svojo pot do spremembe spola. O svoji odločitvi in spremembi je odkrito spregovoril v enem izmed intervjujev z Oprah Winfrey.

Elliot Page, ki je v filmu Juno še kot Ellen Page nastopil v glavni vlogi, je bil za sodelovanje v tem filmu nominiran tudi za prestižno nagrado oskar. Igralec pa se je lani odločil za prvo od dveh operacij, ki sta potrebni za spremembo spola. Igralec je namreč opravil mastektomijo (operacijo rekonstrukcije dojk).

Elliot je priznal, da mu ta odločitev ni samo spremenila življenja, ampak mu ga je tudi rešila. Poudaril je, da se mu je zdelo ključno, da o tem spregovori tudi javno, saj je mnenja, da transspolnih oseb, predvsem mladostnikov, svet ne sprejema z odprtimi rokami.

Elliot je svojo pot preobrazbe javno začel decembra 2020, ko je svoje oboževalce obvestil o spremembi svojega imena. Ob tem je zapisal: "Ne znam ubesediti, kako izjemno se počutim, ker se imam končno dovolj rad, da sledim svojemu avtentičnemu jazu." To ga je vodilo do prve operacije, ki jo je opravil lani, priznal pa je, da je šele zdaj domač v svojem telesu in zadovoljen z odsevom, ki ga vidi v ogledalu.

Pred tem mu je bilo v lastni koži zelo težko. Elliot je poudaril, da je najbolj trpel na rdečih preprogah, ki so sledile izdanim filmom, v katerih je nastopal.

"Menedžerka me je silila, da sem bil nenehno v oblekah in v visokih petah. Vem, da mi je želela samo dobro, saj se od žensk pričakuje takšen videz, ampak jaz sem zaradi tega zelo trpel," je priznal igralec. V nadaljevanju je razkril tudi, da je zaradi tovrstnih pritiskov družbe, ki so mu narekovali, kakšna mora biti njegova podoba, pogosto trpel za paničnimi napadi, ki so ga privedli tudi do izgube zavesti.

Elliot je v intervjuju iskreno opisal, kako se počuti v svojem telesu po prvi opravljeni operaciji: "Po eni strani gre za čudežno in čudovito stvar, po drugi pa končno lahko rečem, da sem to jaz, saj sem se končno našel. Del mene se še vedno sprašuje, zakaj je bilo to tako težko. Zakaj mi je družba tako onemogočala, da pridem do te faze v svojem življenju?" Igralec je nato dodal še, da je s svojo preobrazbo tako zadovoljen, da je nenehno pošiljal slike svojim prijateljem in jih verjetno s tem spravljal ob živce. "Vsa izkušnja je bila zame osvobajajoča, predvsem pa mi je dala zagon za prihodnost," je še priznal. Del intervjuja pa si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku:

