"Prvo plavanje v moških kopalkah," je zapisal Elliot Page na Instagramu in objavil prvo fotografijo, na kateri pozira s širokim nasmehom in zgoraj brez. Elliot je v intervjuju za revijo Time marca razkril, da je v začetku leta prestal mastektomijo, odstranitev prsi, po kateri se prvič v življenju počuti dobro v svojem telesu.

Pred nekaj tedni je odkrito spregovoril tudi s kraljico pogovornih oddaj Oprah Winfrey, kateri je zaupal, da hoče o transspolnosti govoriti iz več razlogov. "Želel sem deliti z ljudmi, kako zelo je to spremenilo moje življenje. Želim, da ljudje vedo, da to ni spremenilo življenja samo meni, da je tako za veliko ljudi," je razložil in še dodal, da se še vedno močno napada zdravstveno oskrbo transspolnih oseb, ki je že tako okrnjena, poleg tega pa veliko transspolnih oseb sploh ne obišče zdravnika.

Ker je lahko, kar je, je spet ustvarjalen

Da je transspolna oseba, je 34-letni igralec javnosti razkril decembra lani, in vse odtlej se trudi ozaveščati o tej temi. Ko je novico o tem, da je zdaj Elliot in nič več Ellen, objavil na družbenih omrežjih, je pričakoval veliko mero pozornosti in podpore, kar je na koncu tudi dobil.

Njegovo novo identiteto in preimenovanje so v filmski industriji takoj upoštevali ter povsod spremenili njegovo ime iz Ellen v Elliot. A kljub temu ga igralski kolegi občasno še naslovijo z ženskim zaimkom "ona", kar povsem razume, pravi. "Potreben bo čas, da se vsi navadijo," je še dejal za Time.

Razkritje svoje prave identitete in končno občutje "avtentičnega sebe" je pomagalo tudi njegovi kreativni plati, pravi. "Prvič, po ne vem kolikem času, sem lahko kar sem, produktiven in kreativen. Vem, da se sliši tako poenostavljeno, a počutim se res udobno v svojem telesu."