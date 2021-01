Igralka, ki zdaj živi kot moški, se ločuje od žene

Elliot Page, ki je nekoč slišal na ime Ellen Page, se po treh letih zakona ločuje. Z ženo, plesalko in koreografinjo Emmo Portner se razhajata sporazumno in v prijateljskem duhu.

Elliot Page in Emma Portner sta se kot par razšla že lani poleti, a sta vseskozi ostala v ljubečih, prijateljskih odnosih. Zdaj sta tudi uradno vložila prošnjo za ločitev, poroča portal Entertainement Tonight. "Po temeljitem razmisleku sva sprejela težko odločitev, da se ločiva, potem ko sva šla vsak svojo pot že lani poleti," se je glasila njuna kratka in jedrnata izjava za javnost.

In čeprav že pol leta nista skupaj, je bila Emma Elliotu v zadnjih tednih, ko je naznanil svetu, da je transspolna oseba in da bo odslej živel kot moški (prej je slišal na ime Ellen Page), v veliko oporo. Tudi javno je dejala, da mu stoji ob strani, potem ko je svojo odločitev in občutja ob tem prek družbenih omrežij delil s svetom. "Tako sem ponosna na Elliota Pagea. Transspolne, homoseksualne in nebinarne osebe so darilo temu svetu," je Emma takrat zapisala na svojem profilu na Instagramu.

Elliot in Emma sta se sicer poročila pred tremi leti. Kaj je razlog za njuno ločitev, ni znano.