Prvi selfi, odkar živi kot moški

Ob fotografijo je Elliot Page zapisal: "Iz dna srca, hvala vam. Vaša podpora in ljubezen sta bili največje darilo. Ostanite zdravi. Bodite v oporo drug drugemu." Ter dodal, da naj, če se le da, izkažejo svojo podporo organizaciji Trans Lifeline in projektu TranSanta, ki daje upanje transspolni mladini.

Objava je znova požela ogromno pozitivnega odziva. Med drugim so mu svojo ljubezen in podporo v komentarju izrazili številni znani obrazi, kot so Jennifer Garner, Shawn Ashmore, Indya Moore in Jillian Mercado.

Nekoč znana igralka je v začetku decembra z dolgo in ganljivo objavo na Instagramu sporočila, da po novem ni več Ellen, temveč Elliot. In da jo je odslej treba naslavljati kot moškega ali z zaimkom they, ki v angleščini velja za spolno nevtralnega. Več o njenem razkritju si preberite v TEM ČLANKU.