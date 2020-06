Schwarzenegger je tako sovražil svojo frizuro, da je vedno nosil klobuk

Igralec Arnold Schwarzenegger je v filmu Sabotaža (Sabotage) tako zelo sovražil svoj videz, da je ves čas, ko se kamere niso tekle, vztrajno nosil klobuk. Za svoj lik pa je dejal, da je bil zaradi frizure videti precej beden.

"Ne morem reči, da je ta frizura moja zasluga in ne želim imeti zaslug za to frizuro. To je bila ideja režiserja Davida Ayera, ki je sedel tam, ko so me strigli in barvali," je povedal nekdanji guverner Kalifornije in opisal, kako je dobil frizuro, s katero nikakor ni bil zadovoljen.

Arnold Schwarzenegger in njegova frizura v filmu Sabotaža (Sabotage)

"Moji lasje so bili sivi, nato so jih pobarvali v črno in potem nazaj v sivo. Ko je bilo barvanje končano so mi na glavo postavili lonec in okoli preprosto pobrili. Bilo je grozno. Klobuk sem nosil ves čas, ko nisem snemal. Ljudje so govorili: 'Kaj se je zgodilo? Izgledate čudno," je dodal.

Zvezdnik akcijskih filmov je sicer priznal, da so bile priprave na snemanje filma zelo resne. "Režiser je bil prav obseden s tem, da bi bilo vse skupaj na filmskem platnu videti čimbolj resnično in avtentično. Kar nekaj mesecev smo morali hoditi na treninge specialnih enot iz Los Angelesa. Morali smo se družiti z njimi, saj je režiser želel, da mislimo kot oni, da bomo videti kot oni in da treniramo ter delamo kot oni.

