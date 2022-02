Zvezdnik razkril: "Ključne so neverjetne noči v spalnici"

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 19.45 ogledali romantično komedijo Zmenek (Date Night). V glavnih vlogah bosta nastopila Steve Carell in Tina Fey, v stranskih vlogah pa bodo nastopili tudi Mark Wahlberg, Mila Kunis, Leighton Meester, James Franco, Ray Liotta in Mark Ruffalo. Glavna igralca sta v enem od intervjujev spregovorila, kako ohranjata iskrico v svojem zasebnem razmerju in pa tudi o sami izvedbi filma ter kako sta se ujela na snemanju.

Tina Fey in Steve Carell v romantični komediji Zmenek (Date Night) igrata par iz predmestja, katerega življenje je postalo rutina. Z namenom, da bi ponovno vžgala iskrico v razmerju, se odpravita v trendovski bistro na Manhattnu, kjer pa prevzameta identiteti drugega para, kar spremeni njun zmenek v noč, ki gre po zlu.

V začetku intervjuja je Steve Carell najprej izpostavil, da sta se s Tino Fey na snemanju povsem držala scenarija: "Bil je namreč zelo dobro napisan in ni potreboval vnašanja sprememb. Ampak vseeno sva se po uspešno posnetem prizoru na snemanju malce pozabavala in poskušala improvizirati. Nekatere stvari smo nato celo vključili v sam film."

Tina Fey in Steve Carell v prizoru iz filma. Foto: IMDb V nadaljevanju sta igralca razkrila, ali tudi sama doma prirejata posebne zmenke s partnerjem. Prva je spregovorila Tina: "Uradno jih ne prirejam, se pa z možem trudiva, da greva ven vsaj enkrat na mesec. Izredno težko je namreč dobiti varuško in pravi čudež je, če prideva deset blokov stran od hiše." Nato je svoje izkušnje s tega področja delil še Steve: "Z ženo sva vedno vesela, ko dobiva vabilo na podelitev filmskih nagrad. To je najin izgovor, da greva ven in se lepo oblečeva. Vedno pa se vrneva že okrog desetih. Ko imaš enkrat otroke, namreč naslednji dan drago plačaš ponočevanje, saj se otroci zbudijo ob pol šestih in to je tisto, kar narekuje potek zmenka."

Igralca sta nato razkrila še, da je bil eden ključnih razlogov za sodelovanje v tem filmu tudi to, da bosta v glavnih vlogah nastopila skupaj. Steve je priznal, da je bil zelo vzhičen, ko je izvedel, da bo lahko v glavni vlogi nastopil s Tino in da ju bo režiral Shawn Levy. Tina pa je bila prav tako navdušena nad svojim soigralcem, saj je vedela, da imata oba izkušnje na tem področju tudi v resničnem življenju, kar bo ključno za dobro igro.

Tina Fey je v nadaljevanju pogovora spregovorila tudi o tem, kako je bilo prvič sodelovati v tovrstnem filmu z več akcije, kot jo je običajno vajena: "Akcijski prizori so se mi zdeli izredno zabavni za snemanje. Zelo sem uživala. Celotna filmska ekipa me je navdušila in snemanje filma v New Yorku me je povsem impresioniralo." Igralka pa je nato razkrila tudi, kako njen pester in zaseden urnik sprejema njen mož. "Povsem me razume, ker je tudi sam v tem poslu. V nasprotnem primeru bi bilo verjetno zelo težko," je priznala zvezdnica.

V zaključku intervjuja je Steve Carell razkril še, kako on v resničnem življenju v razmerju ohranja iskrico: "Vsak odnos je drugačen in mojih sledečih besed ne vzeti za nasvet v svojem razmerju. Z mojo ženo zagovarjava predvsem veliko dozo smeha, pri čemer se norčujeva tako sama iz sebe kot drug iz drugega, ampak tega nikoli ne jemljeva resno. Obenem imava zelo iskreno komunikacijo in vse to bistveno pripomore k ohranjanju iskre. In pa seveda neverjetne noči v spalnici."

Romantično komedijo Zmenek (Date Night), v kateri bosta v glavnih vlogah nastopila Steve Carell in Tina Fey, si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 19.45. Ne zamudite pa tudi komedije Končno skupaj (They Came Together), ki sledi ob 21.30. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

