Film o zamolčani zgodovini, ki je bil nominiran za tri oskarje

V soboto ob 22.15 bo na Planetu zgodovinska drama Skriti faktorji, o temnopoltih matematičarkah, ki so pomembno vplivale na uspeh vesoljskega programa ZDA. Film je bil nominirana za tri oskarje in bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Zgodovinska biografska drama Skriti faktorji (Hidden Figures) je bila nominirana za tri oskarje, za najboljši celovečerec leta, za najboljši prirejeni scenarij in najboljšo stransko vlogo (Octavia Spencer). Igralska ekipa filma (Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Mahershala Ali, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Janelle Monae in drugi) je prejela nagrado igralskega ceha in številne druge nagrade, film pa ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,8.

Skriti faktorji so dolgo zamolčana zgodba o resničnih temnopoltih znanstvenicah, ki so v času hladne vojne in vesoljske tekme s Sovjetsko zvezo pomagale pri programu izstrelitve prvega ameriškega astronavta v vesolje.

Katherine G. Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) in Mary Jackson (Janelle Monae) so s svojim briljantnim umom sodelovale pri zahtevnih projektih agencije NASA, vendar so vedno znova naletele na rasna, spolna in kulturna šikaniranja. Kljub številnim vsakodnevnim preprekam in nesmiselnim predsodkom so se na svojih področjih z vztrajnostjo in dobrimi rezultati dokazale ter premikale meje poznavanja fizike, začetkov računalništva in inženirstva vesoljskih plovil.

Film Skriti faktorji bo na Planetu v soboto ob 22.15.

