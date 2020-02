Animirani film, ki je osupnil s svojo realistično grafiko #video

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko premierno na slovenskih televizijah ogledali animirani film Dobri dinozaver (The Good Dinosaur), ki je gledalce takoj osupnil z realističnostjo pokrajine v tem filmu. Skoraj je težko dojeti, da gre za računalniško grafiko in ne filmski posnetek.

Čeprav se je film na poti do kinematografov spopadal s številnimi težavami, zamenjali so celo režiserja, je končni izdelek vseeno osupnil gledalce z realističnim videzom pokrajin, ki so predstavljale, kakšen bi bil svet videti, če dinozavri ne bi izumrli. Gre za prisrčno zgodbo o izgubljenem dinozavru, ki poskuša najti pot domov.

Dobri dinozaver je v času nastanka prečko v filmski računalniški animaciji dvignil na povsem drugo raven. V številnih primerih je težko razlikovati, ali gre za računalniško grafiko ali posnetek prave pokrajine s kamero. Veliko pozornosti so namreč posvetili podrobnostim.

Foto: Printscreen YouTube

Studio Pixar je za potrebe filma ustvaril navidezni zemljevid s površino skoraj 300 kvadratnih kilometrov, ki temelji na pokrajini v zvezni državi Wyoming. Pixarjeva ekipa animatorjev se je tja tudi odpravila in podrobno raziskala okolico. Spustili so se celo z raftom, da bi bolje spoznali tamkajšnjo reko in kako se vedejo brzice.

Ustvarili so jih kar 187 različnih vrst in na podlagi podatkov iz vladnih satelitov do popolnosti posnemali njihovo obnašanje v vetru, dežju in tudi to, kako prepuščajo sončno svetlobo. Več v spodnjem videu.

Animirani film Dobri dinozaver si lahko premierno na slovenskih televizijah ogledate nocoj ob 20. uri na Planetu. Film je sinhroniziran v slovenščino.

