ABBA zavrnila prošnjo ustvarjalcev muzikala Mamma Mia

Nocoj si boste lahko ob 20.00 na Planetu ogledali muzikal Mamma Mia!, v katerem nastopajo Meryl Streep, Pierce Brosnan in Amanda Seyfried. Že samo snemanje priljubljene filmske uspešnice je ponudilo nekaj zanimivih zapletov in pripetljajev.

1. Pierce Brosnan ni vedel, da bo nastopal v muzikalu.

Igralcu so ustvarjalci filma povedali samo, da bo snemanje potekalo v Grčiji in da bo snemal z Meryl Streep. Brosnan je dejal, da ga je to prepričalo. "Z Meryl Streep sem namreč želel sodelovati že od dramske šole. Že takrat mi je bila ta krasna blondinka zelo všeč."

Pierce Brosnan v prizoru iz filma. Foto: IMDb

2. Skupina ABBA je zavrnila prošnjo za sodelovanje z ustvarjalci filma.

Producenti so člane legendarne švedske glasbene skupine prosili, če bi lahko za muzikal Mamma Mia! napisali novo originalno pesem. Ustvarjalci filma so namreč želeli z njo poskusiti srečo pri nominaciji za nagrado za originalno pesem. Skupina ABBA pa je to prošnjo zavrnila.

3. Na snemanju sta se Meryl Streep in Amanda Seyfried spravljali v smeh s posebno tehniko.

V enem od prizorov filma sta igralki posneti, kako se krohotata na ves glas. Režiserka Phyllida Lloyd je v enem izmed intervjujev razkrila, da jima je morala na snemanju glasno predvajati heavy metal glasbo, da je igralki spravila v smeh.

Meryl Streep in Amanda Seyfried. Foto: IMDb

4. Julie Walters se je med petjem uspešnice Dancing Queen poškodovala.

Med snemanjem prizora, v katerem pojejo Abbino uspešnico Dancing Queen, je Julie Walters na tlakovani cesti stopila na kamen in se spotaknila ter padla. Po besedah Meryl Streep je navkljub padcu dokončala prizor.

Christine Baranski, Meryl Streep in Julie Walters. Foto: IMDb

5. Pevka Cher je zavrnila ponujeno vlogo.

Cher so ponudili vlogo Tanye. Pevka je imela v času nastajanja filma obveznosti s turnejo in nastopi, zato je kljub veliki želji po sodelovanju v muzikalu, morala ponujeno vlogo zavrniti. Vlogo Tanye je nato odigrala Christine Baranski.

Romantično komedijo Mamma Mia! si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 20. uri. V soboto ob 20. uri pa ne zamudite zabavne glasbene oddaje Pri Črnem Petru.

