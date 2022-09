Znan je prvi tekmovalec, ki bo moral v izločitveni dvoboj #video

V oddaji Exatlon, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19.45, smo dobili prvega tekmovalca, ki se bo moral podati v izločitveni dvoboj. To je postal statistično najslabši tekmovalec ekipe Jadran Jaka Polak, nasprotnika pa mu bo morala izbrati statistično najboljša sotekmovalka Karolina Siročič.

V oddaji Exatlon smo spremljali nadaljevanje prve tekme za obstoj. Prvo tekmo so z rezultatom 10:6 dobili tekmovalci ekipe Triglav, ki so se že veselili, da bodo teden končali v popolni zasedbi, a je njihovo navdušenje pokvaril voditelj Jure Košir, ki je tekmovalcem oznanil, da bomo letos vsak teden spremljali kar dve tekmi za obstoj.

Ekipa Jadran je s tem dobila priložnost, da reši enega svojega člana, nasprotniki iz Triglava pa so se morali izkazati še enkrat. V nasprotnem primeru bi iz tekmovanja morda moral eden od njihovih fantov.

Na drugi tekmi za obstoj so modri začeli odločno. Marko je znova presenetil in s svojo drugo zmago Jadranu priboril uvodno točko tekme. A ekipa Triglav, natančneje Tim, je v dvoboju z Burjo rezultat takoj izenačil. Uvodni optimizem modrih je nato hitro splahnel. Manca, Teo, Jan in Lina so s svojimi zmagami rezultat povišali na 5:1 za Triglav. Ekipa Jadran je dosegla nekaj zmag, a vseeno niso mogli držati priključka.

Majkl se je v zadnjem dvoboju maščeval Burji za poraz in končni rezultat zakoličil na 10:5 za Triglav. Na izločitveni dvoboj bosta tako morala dva moška člana ekipe Jadran.

Prvi, ki bo moral v izločitveni dvoboj, je tako statistično najslabši tekmovalec Jadrana Jaka Polak. Težka naloga pa čaka tudi Karolino, ki bo kot statistično najmočnejša članica ekipe morala izbrati, kateri od sotekmovalcev se bo na izločitvenem dvoboju pomeril z Jako in se bojeval za obstanek v tekmovanju. Več v zgornjem videu.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

