"Bolje bi bilo, če sploh ne bi bila izbrana v Exatlon" #video

Exatlon, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19.45, velja za najtežjo televizijsko preizkušnjo in poškodbe so sestavni del tekmovanja na dih jemajočih poligonov. Tako se je že po nekaj metrih v svojem prvem nastopu poškodovala 43-letna Teja Kralj, zato jo skrbi, da je tekmovanje morda že končala.