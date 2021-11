Ste videli, kakšne nagrade nocoj čakajo tekmovalce v Exatlonu? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 nas v Exatlonu čaka zares posebna tekma za motivacijo − šlo bo za posamično preizkušnjo. A bolj kot to so tekmovalce presenetile nagrade, ki jih prejmejo zmagovalci.

Pred nocojšnjo preizkušnjo na poligonu Pod vražjo kupolo tekmovalci niso slutili, kakšna preizkušnja jih čaka, zato je bilo v baraki slišati nekaj zanimivih ugibanj. Nekateri so bili celo prepričani, da jih čaka tekma, ki bo zmagovalcu prinesla imuniteto.

Ob prihodu na poligon jih je čakalo presenečenje. Izvedeli so namreč, da se bo vsak tekmovalec boril zase za motivacijske nagrade, in tudi to, kakšne nagrade bodo tokrat podeljevali.

Prva nagrada je namreč potovanje na Laponsko za dve osebi z vsemi doživetji, ki jih dežela Božička ponuja, ter bivanje v luksuznem hotelu s petimi zvezdicami.

Tudi druga nagrada je poskrbela za navdušenje med tekmovalci, saj nekoga med njimi čaka pravo motorno kolo.

Nocojšnja tekma bo potekala po sistemu, ki ga poznamo s tekem za medalje. Vsak tekmovalec bo imel na začetku tekme dve točki, z vsakim porazom na poligonu pa se mu bo ena točka odbila. Ko tekmovalec ostane brez točk, izpade iz bitke za zares privlačni nagradi. Kdo bosta srečna zmagovalca tokratne posebne tekme za motivacijo, bo jasno že nocoj v oddaji Exatlon.

