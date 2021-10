Nives Orešnik se je že začela poslavljati od sotekmovalcev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petem tednu so člani rdeče ekipe Triglav prvič izgubili tekmo za obstoj in zato bo v tem tednu prvič eden od njihovih tekmovalcev moral zapustiti šov. Tokrat so za izločilni dvoboj na vrsti dekleta. Statistično najslabša v rdeči ekipi je trenutno Nives, ki je tako postala prva dvobojevalka.

Nives se je sicer takoj po porazu svoje ekipe začela zavedati, da bi lahko bila statistično najslabša tekmovalka v rdeči skupini, čeprav svojih zmag in porazov na poligonu ni beležila.

"Tudi zaradi vseh svojih poškodb in odsotnosti se počutim, da sem najšibkejši člen v ekipi," je povedala voditelju in dodala, da sta se tudi z Lenartom, njenim partnerjem in sotekmovalcem v ekipi, veliko pogovarjala o tem, kako bo, če bo eden od njiju moral prej zapustiti tekmovanje.

Njene besede so zvenele, kot da se od tekmovanja poslavlja, zato jo je hudomušno prekinil voditelj. "Ne gremo še domov, Nives. Prišli smo šele do izločilnega dvoboja," je dejal in s tem nasmejal tekmovalce obeh ekip. Več v zgornjem videu.

Nasprotnico Nives Orešnik bo v nocojšnji oddaji izbrala statistično najboljša tekmovalka ekipe Triglav. To je po petih tednih Pina Umek, ki sploh ni pričakovala, da je statistično najboljša. Poleg izločilnega dvoboja se bodo tekmovalci v nocojšnji oddaji merili še na tekmi za medalje.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.