Marjanca razkrila, ali obžaluje svojo odločitev #video

V petek se je ekipa Triglav v solzah poslovila od svojega sotekmovalca in vodje Denisa Porčiča - Chorchypa. Chorchypa je za dvoboj z Igorjem Mikičem določila Marjanca Polutnik, zaradi česar je bila deležna številnih kritik. Po izločilnem dvoboju je bila tudi Marjanca v solzah, kasneje pa je razkrila, ali svojo odločitev, da v dvoboj pošlje Chorchypa, obžaluje.

Za ekipo Triglav je bil odhod Denisa Porčiča - Chorchypa velik udarec, saj je veljal za vodjo rdečih, predvsem pa je bilo odličen tekmovalec, velik motivator in zabavljač. Prav zato so njegov odhod sotekmovalci doživeli zelo čustveno in solz ob slovesu ni manjkalo.

Tudi kasneje v baraki je beseda tekla predvsem o njem. Vanja je sotekmovalce prosila, naj vsak od njih o njem pove kakšno lepo misel. Tekmovalci so vsi po vrsti cenili njegovo podporo v težkih trenutkih in pripravljenost pomagati ter skrb za dobro vzdušje v ekipi, Franko Bajc pa je celo priznal, da se brez Chorchypa sploh ne bi odločil za sodelovanje v Exatlonu.

Njegov odhod iz šova je prizadel tudi Marjanco, ki ga je določila za izločilni dvoboj. Po dvoboju je potočila kar nekaj solz, vseeno pa ni prepričana, da bi se, če bi imela to možnost, zdaj odločila drugače. "Na vprašanje, ali bi se odločila enako, če bi vedela, kako se bo končalo, ne vem, kako bi odgovorila. Kajti kogarkoli bi Mikiču določila za nasprotnika, bi se pojavljali očitki." Več v zgornjem videu.

Nocoj se bosta v Exatlonu ekipi Triglav in Jadran spet pomerili za vilo, že jutri pa bodo modri in rdeči združili moči in se kot slovenska reprezentanca Exalona pomerili z Mehičani, ki na tovrstnih mednarodnih tekmah na poligonih vedno veljajo za velike favorite.

