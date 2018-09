Nocoj še en nepričakovan preobrat in šok, ki je osupnil barovce #video

V drugi sobotni oddaji Bar, ki bo danes ob 20. uri potekala v živo, bodo barovci obudili spomine na najodmevnejše dogodke preteklega tedna, ki jih ni bilo malo, razkrit pa bo tudi nepričakovan dogodek, če ne celo šok, ob katerem so barovci onemeli. Še prej pa nekaj izjav iz zakulisja dogajanja o tem, zakaj je imel tremo Žiga in kako jo je premagal, kako se fantje znajdejo za točilnim pultom v primerjavi z dekleti, kdo gre na živce Tamari in kako so si tekmovalci razdelili napitnino?

Minil je teden dni, odkar je Bar odprl svoja vrata tudi za obiskovalce. Tekmovalci so se že dodobra spoznali, pokazali pa so tudi svoje barovsko znanje v strežbi, organizaciji in promociji. Kljub številnim dramam tega tedna, od prepirov, rumenih kartonov, presenetljivih izpovedi do obiskov presenečenja, so barovci spoznali, da njihova naloga ne bo tako lahka, kot so si predstavljali na začetku.

Bolj ko ne prazen lokal zaradi napačnih pristopov pri promoviranju dogodkov jih je presenetil, uspel pa jim je največji dogodek tedna, otvoritev. Ta večer so napolnili lokal in blagajne. Erik, ki ima tudi igralske ambicije, med drugim je igral v filmu Gremo mi po svoje, je skrbel za blagajno. Mu je ljubša denarnica ali mikrofon in s tem povezana slava?

Vodji tedna sta bila Sara in Sandi. Slednjemu je ta večer pomagal predvsem največji barov žigolo Žiga, ki je razkril, kako se sooča s tremo, medtem ko je imel vodja Sandi več povedati o barovskem delu za točilnim pultom.

Danes se obeta druga oddaja, ki se bo ob 20. uri v živo začela na Planetu. V njej pa ne bomo izvedeli le podrobnosti o tedenskem dogajanju, ampak tudi, kateri nepričakovani dogodek je popolnoma šokiral tako tekmovalce kot gledalce šova. In kdo bo med drugim poskrbel za to presenečenje, ki je vsem zaprlo usta? Spodaj je eden od namigov ... Kaj se je dogajalo in kaj bo tako zelo šokiralo barovce, pa ne zamudite že v današnji oddaji.

Nocoj bo oddaja resničnostnega šova Bar, ki poteka v živo, na sporedu že ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.