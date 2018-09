Po otvoritvi Bara izbruhnil silovit prepir #foto

Zadovoljni obiskovalci, dobra glasba, ples in strastni poljubi. Vse to je zaznamovalo otvoritveno zabavo Bara v središču Ljubljane. Po slovesu zadnjih gostov pa je med barovci izbruhnil zelo glasen prepir, ki ga ni mogel pomiriti niti menedžer Bara Emi.

V Baru se bo veliko dogajalo ves teden. Danes se lahko oglasite na Kongresnem trgu 3 in s tekmovalci naredite kakšen selfi, zvečer pa vam pripravljajo že novo zabavo z živo glasbo – zaplesali boste lahko na ritme zasedbe Tequila.

Foto: Ana Gregorič

Vzdušje na velikem odprtju Bara, ki je vrata za obiskovalce odprl včeraj, je bilo odlično. Za barovci je tako prvi in najpomembnejši večer, od kar se je začel resničnostni šov Bar. Od barovcev je terjal kar nekaj dni priprav in znoja, vendar kaže, da se je trud izplačal, saj so bili obiskovalci, med katerimi so bili tudi prijatelji in družinski člani tekmovalcev, pa tudi nekateri znani obrazi slovenske estrade, nad zabavo vidno navdušeni.

Bojan Pepež in Robi Tašner. Foto: Ana Gregorič

In čeprv se je zdelo, da je barovcem, ki jih v prvem tednu vodi Sandi, zabava do popolnosti uspela, se je ob koncu večera, potem ko se je poslovil še zadnji gost, izkazalo, da temu ni bilo ravno tako. Ko so se tekmovalci lotili čiščenja lokala, se je začelo medsebojno obračunavanje in kmalu je prišlo do glasnega prepira. V prepir se je hotel vmešati tudi menedžer Bara Emi, ki je hotel pomiriti strasti, vendar neuspešno.

Kaj se je dogajalo po koncu zabave in kako se je končal prvi večji spor med barovci, ki bo vsekakor vplival na njihove medsebojne odnose, izveste v novi epizodi Bara, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu.

