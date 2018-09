Drama v Baru: Evakuirali so tekmovalce!

Sinoči malo pred 23. uro se je v resničnostnem šovu Bar zgodil popoln šok. Za zdaj še neznana oseba je sprožila alarm in uporabila gasilni aparat. Sirena je sprožila preplah, tekmovalce in ekipo pa so nemudoma evakuirali. ''Dogodek bomo prijavili policiji, ki bo iz nadzornih kamer skušala ugotoviti, kdo in s kakšnim razlogom stoji za tem dogodkom,'' so povedali ustvarjalci šova.

Prestrašeni tekmovalci, ki so bili nemudoma umaknjeni na varno, so sprva pomislili, da gre za del scenarija ustvarjalcev šova, vendar ni bilo tako. V vsej zmedi in paniki niso bili pod stresom le tekmovalci, ampak tudi Barov manager Emi, ki je prav tako kot barovci in barovke na vso situacijo burno reagiral. Dogodek je bil le še pika na i po celotedenskem dogajanju in konfliktih v Baru, zato je tudi njega potrpljenje minilo.

Podatke o dogajanju in vpletenih bodo tako ustvarjalci šova predali policiji, ki bo primer raziskala, medtem ko je produkcijski ekipi že uspelo pomiriti tekmovalce in družinskim članom sporoča, da je z njimi vse v redu.

Kakšen bo epilog tega dramatičnega dogodka? Se bo življenje v šovu uspelo vrniti v ustaljene tirnice? Vse to izveste v naslednjih epizodah resničnostnega šova, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 21. uri in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

