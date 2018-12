Katarina že šestič na vroči stol! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nominacije tudi v tem tednu potekajo v dveh delih in najprej je bil na vrsti sestanek z Barovim menedžerjem Emijem, kjer so si tekmovalci podeljevali minuse. Največ jih je prejela Katarina, ki mora zato v soboto sesti na prvi vroči stol, na drugem mestu po prejetih minusih je Sandi, ki mu torej v sobotni oddaji pripada drugi vroči stol.

Katarina je po sestanku Niki v kadilnici zaupala, da je dejstvo, da bo spet na vročem stolu, ne preseneča, da pa so jo še posebej šokirali minus Gregorja ter razlogi, ki so jih tisti, ki so ji podelili minus, navedli.

Kdo bosta tekmovalca, ki bosta sedla na tretji in četrti vroči stol, izveste že v nocojšnji epizodi Bara, ki bo na sporedu ob 22.30. Ne zamudite!

