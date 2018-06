Zbor za republiko ostro nad Šarca: Vnaša polarizacijo, ki tepta večinsko voljo volivcev

V Zboru za republiko so se kritično odzvali na ravnanje predsednika LMŠ Marjana Šarca, ki je v preteklem tednu na vse stranke z izjemo SDS naslovil pismo o sodelovanju in se sestal z nekaterimi predsedniki političnih strank. Podpisniki izjave menijo, da Šarec s svojimi ravnanji v politični prostor vnaša polarizacijo, ki tepta večinsko voljo volivcev.

Kot poudarjajo podpisniki izjave o političnem izključevanju, je predsednik republike Borut Pahor po četrtkovem neformalnem povolilnem srečanju z relativnim zmagovalcem volitev, predsednikom SDS Janezom Janšo, vsem strankam in izvoljenim poslancem priporočil politiko vključevanja.

"Šarec se je začel vesti kot mandatar in sestavljati nekakšno koalicijo"

Omenjeno priporočilo predsednika države je po njihovih besedah povezano s številnimi predvolilnimi in povolilnimi napovedmi prvakov strank, da so izključene koalicije s predsednikom Janšo.

"To priporočilo bi bilo lahko namenjeno tudi Marjanu Šarcu, ki se je, ne da bi bil k temu povabljen in preden se je pogovorov lotil zmagovalec volitev, začel v javnosti vesti kot mandatar in sestavljati nekakšno koalicijo. Takšno vedenje Marjana Šarca, ki je predsednik stranke z enakim imenom, je nenavadno in sprto s povolilnimi postopki v demokratičnih državah," menijo podpisniki.

Kot glavni problem najnovejših volitev in povolilnih postopkov v Zboru za republiko navajajo politično izključevanje: "Ti postopki nemara ne bi vzbujali pozornosti ali zgražanja, ko ne bi Slovenija v zadnjih 28 letih vendarle napredovala od prakse izključevanja, ki je bila nekoč značilna za jugoslovanski in slovenski enopartijski sistem."

"Šarec v politični prostor vnaša novo polarizacijo, ki tepta večinsko voljo volivcev"

Po njihovih besedah je nenavadno, da se je sestavljanja vlade lotila stranka, ki je na volitvah dobila pol manj glasov kot relativni zmagovalec: "Nesrečni položaj se morda zdi podoben položaju po volitvah leta 1996, ko je bil parlament razdeljen na dve enaki polovici. Po eni strani so po vsej sili želele vladati stranke tako imenovane kontinuitete, po drugi pa desnosredinske stranke. Razlika je v tem, da je 25 sedežev imela LDS, ki je navsezadnje ustvarila koalicijo z SLS, ki je imela 19 sedežev."

Ob neupoštevanju volje volivcev, ki so na letošnjih volitvah namenili več glasov neki drugi stranki, ne pa njegovi, Šarec v politični prostor vnaša novo polarizacijo, ki tepta večinsko voljo volivcev in korektno demokratično kulturo, poudarjajo v Zboru za republiko.

"Ob tem se seveda postavlja vprašanje, od kod gospodu Šarcu spodbuda, da začne sestavljati vlado s strankami, ki so dosegle še slabše rezultate od njegovega, predvsem pa mnogo slabše od relativnega zmagovalca. Pojavljajo se domneve in ugibanja o poslušnosti vplivnim osebnostim in središčem zunaj volilnega tekmovanja," so zapisali.

"S polarizacijo izboljšave na številnih področjih niso mogoče"

Podpisniki skupne izjave Zbora za republiko Dimitrij Rupel, Ivan Štuhec, Romana Jordan, Lovro Šturm, Anton Stres, Aleš Maver, Andrej Jemec, Alenka Puhar, Vasko Simoniti, Borut Trekman, Igor Senčar, Janez Podobnik, Igor Grdina, Jože Mlakar, Andrej Umek, France Cukjati, Friderik Čeček, Tomaž Zalaznik, Brane Senegačnik, Tamara Griesser Pečar, Janez Remškar, Jože Rant, Janez Mlakar, Ivan Rozman, Andreja Valič Zver, Marjan Podobnik, Andrej Aplenc, Marija Ogrin in Alenka Šverc pričakujejo, da se bo nevarno prehitevanje v prihodnjih dneh končalo.

"Zmagovalcu volitev morajo biti omogočeni pogovori z vsemi strankami, ki bodo brez predsodkov upoštevale in seveda predlagale racionalne predloge za čim boljši uspeh države. Evropa in Slovenija se nahajata v nezavidljivem položaju iz več razlogov, zato podpisani pričakujemo kompetentno vlado z ministri, ki bodo od začetka svojega mandata delovali strokovno in odgovorno," so poudarili podpisniki.

Izboljšave na področjih javnih financ, obrambe, zdravstva in zunanje politike s politično polarizacijo nikakor niso mogoče, dodajajo v Zboru za republiko.